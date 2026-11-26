Wenn's draußen friert, hilft nur heizen. Doch was, wenn die Heizung streikt? Monteure sind gerade kaum zu bekommen.

Die Heizungsmonteure in NRW sind wegen der niedrigen Temperaturen gerade sehr ausgelastet. Viele Menschen stellen jetzt erst die Heizung an und merken spätestens dann, dass die nicht mehr so richtig läuft.

-Albachten. Dort läuft eine Therme in einem Einfamilienhaus nicht mehr richtig. Schnell ist Fehmer klar, dass es an der Elektrik liegt. Der Hauseigentümer hatte nochmal Glück: Ein kurzer Handgriff und alles läuft wieder einwandfrei.

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Oft fällt eine kaputte Heizung dann auf, wenn es eigentlich schon zu spät ist - so wie aktuell zum Start der Heizsaison.