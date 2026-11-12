Kaltfront durchbricht Deutschland: Temperatursturz im Süden und neue Wetterlage

Eine Kaltfront verändert das Wetter in Deutschland drastisch. Im Süden fallen die Temperaturen um über 10 Grad nach unten, während es im Norden weniger extrem wird. Die neue Westwetterlage bringt Nässe und Wind.

Der Winter kündet sich zwar noch nicht direkt an, doch die Vorboten seiner Kühle treffen Deutschland bereits am Donnerstag ein. Während im nördlichen Teil des Landes die kalte Polarluft ihren Einfluss geltend macht, erfreut sich der Süden vorerst noch an vergleichsweise milden Temperaturen. Diese vorübergehende milde Phase endet jedoch schnell, da eine markante Kaltfront weiter durch das Land zieht und das vorherrschende Wettergeschehen grundlegend verändert.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung beschreibt die aktuelle Situation für die klassische November-Tristesse mit sachlicher Präzision. Er weist darauf hin, dass sich im Moment eine deutliche Luftmassengrenze quer durch das Land zieht. Diese Grenze markiert den Übergang zwischen der bisherigen milden Luft und der herannahenden kalten Masse, was zu einem fundamentalen Wechsel in der Wetterlage führt.

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Temperatursturz im Süden und Wetter-Wende

Im Süden Deutschlands sind drastische Temperaturschwankungen zu erwarten, bis zum Freitag fallen die Werte teils um mehr als 10 Grad nach unten. Die krasseste Differenz wird dabei für Südbayern und den Oberrheingraben prognostiziert. Am heutigen Tag sind dort noch Werte zwischen 9 und 13 Grad möglich, doch bereits in der Nacht wird die eigentliche Wetter-Wende eingeleitet. In dieser Phase sinkt die Temperatur auf einheitliche 5 bis 7 Grad im gesamten Land, örtlich kann es sogar noch kälter werden.

Im Norden fällt der Unterschied deutlich weniger spektakulär aus, doch auch hier wirkt sich die Änderung aus. Die Küstenbewohner wissen, dass sie auf den Rest des Landes vorbereiten müssen, wenngleich die Effekte hier weniger extrem sind. Die allgemeine Empfindung der Kälte steigt dennoch, da die Feuchtigkeit die wahrgenommene Temperatur weiter senkt. Jung bestätigt, dass sich das Gefühl der Kälte dann noch stärker bemerkbar macht als die reinen Zahlenwerte nahelegen.

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Tiefdruckgeprägte Westwetterlage bringt Nässe

Auch der bekannte Wetterkanal Kachelmannwetter auf YouTube warnt vor einer grundlegenden Änderung des Wetters. Der Kanal beschreibt die Herannahung einer tiefdruckgeprägten Westwetterlage. Diese dynamische Wetterlage führt dazu, dass es deutlich nasser und windiger wird. Die Kombination aus sinkenden Temperaturen, erhöhter Luftfeuchtigkeit und starkem Wind sorgt für eine rasche Abkühlung des gesamten Klimasystems im betroffenen Raum.

Die Folgen dieser Wetterlage sind für die Bevölkerung spürbar: Langsam macht sich im ganzen Land eine Gemütlichkeitsstimmung breit, die oft mit Teelichtern und Räucherkerzen verbunden wird. Parallel dazu sinkt die Sonnenscheindauer kontinuierlich weiter. Diese Kombination aus Dunkelheit und Kälte prägt die kommenden Tage in weiten Teilen des Landes und lässt den Winter näher rückend erscheinen, auch wenn die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter absinkt.

Schneefallgrenze betrifft Alpen und Mittelgebirge

Die Schneefallgrenze ist ein spezifisches Phänomen, das derzeit auf 600 bis 800 Metern liegt. Dies betrifft vor allem die Alpen sowie die höheren Mittelgebirge wie den Bayerischen Wald, den Schwarzwald und die Schwäbische Alb. Auch im Osten Deutschlands könnte der Harz und das Erzgebirge von schneebedeckten Landschaften profitieren. Für die restlichen tiefen Lagen bleibt es jedoch vorwiegend bei Regen oder Nieselregen bei den niedrigen Temperaturen.