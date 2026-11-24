Der Verbraucherschutzverband geht juristisch gegen Meta und Luxottica vor. Im Fokus stehen die Vermarktung und die Bauweise ihrer Kamerabrillen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband will gegen Meta vor Gericht ziehen und hat bereits eine Unterlassungsklage gegen Metas Brillenpartner Luxottica eingereicht. Aus Sicht des Verbands bergen die KI-Brillen erhebliche Datenschutz risiken für Träger und unbeteiligte Personen.

Dem vzbv zufolge klärt Luxottica Käufer in seinem Onlineshop nicht ausreichend über die rechtlichen Risiken bei der Nutzung der Ray-Ban Meta auf. Wer mit Kamerabrillen personenbezogene Daten Dritter erfasst, muss unter Umständen selbst für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften sorgen. Die damit verbundenen Informationspflichten seien aufgrund der Bauweise der Brillen jedoch kaum zu erfüllen, was für die Träger Bußgelder nach sich ziehen könnte. Meta wiederum sieht sich mit dem Vorwurf der irreführenden Werbung konfrontiert.

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Der Konzern suggeriere, dass sich die beworbenen Funktionen im Alltag ohne rechtliche Einschränkungen nutzen ließen, moniert der vzbv. In der Bauweise der Brillen sieht der Verband einen Verstoß gegen die DSGVO. So informiere die LED Dritte nicht ausreichend über die Erfassung ihrer Daten. Auch sei für Betroffene kaum ersichtlich, ob ihre Daten für das KI-Training verwendet werden, was die Wahrnehmung ihrer Datenschutzrechte erschwere, Der Verband fordert, Hersteller bei der laufenden DSGVO-Reform stärker in die Verantwortung zu nehmen.

Sie sollen auch dann zu datenschutzfreundlicher Produktgestaltung verpflichtet werden, wenn sie die personenbezogenen Daten nicht selbst verarbeiten. Als Beispiele nennt der vzbv datensparsame Voreinstellungen und klar erkennbare Aufnahmefunktionen. KI-Brillen zunehmend im Visier von Behördensowie von mehreren Händlern erstattet. Ihrer Ansicht nach fallen die KI-Brillen unter das gesetzliche Verbot getarnter Aufnahmegeräte.

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Die für die Durchsetzung eines Verbots zuständige Bundesnetzagentur teilt diese Einschätzung nicht. Sie sah bislangkam zu einer kritischeren Einschätzung. Die LED sei bei Tageslicht kaum wahrnehmbar und lasse sich manipulieren. Ein datenschutzkonformer Einsatz der Brillen im öffentlichen Raum sei nur schwer möglich.

Der Der vzbv setzt hingegen am geltenden Recht an. Bei einem Erfolg vor Gericht könnten die Unternehmen ihre Werbung, Käuferinformationen oder Datenschutzvorkehrungen anpassen müssen.