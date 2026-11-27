Überwachungskameras können Einbrecher abschrecken. Doch wer dabei Gehwege oder Nachbargrundstücke filmt, riskiert Ärger. Welche Regeln für Kameras und Video-Türklingeln gelten und welche Konsequenzen bei Verstößen drohen.

Ob Überwachungskamera vor dem Haus oder Video-Türklingel, die schon auf Bewegung reagiert: Wer wissen will, was vor der Haustür passiert, hat schnell auch den Gehweg und Passanten im Bild.

Genau dann wird es rechtlich heikel.stellt klar: Nachbargrundstücke dürfen keinesfalls gefilmt werden. Gemeinschaftsflächen und öffentliche Bereiche wie Straßen oder Gehwege dürfen nur in seltenen, besonders begründeten Ausnahmefällen ins Bild geraten. Das gilt für gespeicherte Aufnahmen ebenso wie für Livebilder. Am besten ist die Kamera deshalb fest auf den tatsächlich zu schützenden Bereich ausgerichtet.

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Viele Systeme bieten zudem die Möglichkeit, Gehwege oder Nachbargrundstücke mit sogenannten Privatzonen dauerhaft auszublenden. Schwenkbare Kameras sind problematischer, weil sie bei Nachbarn den Eindruck erwecken können, dass sie ebenfalls überwacht werden. Auch eine Kamera-Attrappe kann unzulässig sein, wenn sie einen ernsthaften Überwachungsdruck erzeugt, informiert dieKönnen Besucher, Lieferanten oder Handwerker in den Aufnahmebereich geraten, müssen sie rechtzeitig über die Videoüberwachung informiert werden. Der Hinweis muss gut sichtbar sein, bevor sie den überwachten Bereich betreten.