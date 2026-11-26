Die CDU will Dreck-Hotspots stärker kontrollieren – doch bei Kameras gibt es enge Grenzen.

Einen „Hotspot-Plan“ gegen illegalen Müll hat die Hamburger CDU auf die Beine gestellt. Dabei setzen sie auch auf Kameras. Wilde Müllkippen, verdreckte Parks, zugestellte Container: Trotz zahlreicher Maßnahmen bekommt Hamburg seine Müllprobleme an einigen Orten einfach nicht in den Griff.

Die CDU will jetzt mit einem „Hotspot-Plan“ gegensteuern – und bringt dabei auch den Einsatz von Überwachungskameras ins Spiel. Geht es nach den Christdemokraten, könnten Müllsünder in Hamburg künftig an besonders verdreckten Containerstandorten quasi auf frischer Tat ertappt werden. In einem Bürgerschaftsantrag fordert die CDU-Fraktion den rot-grünen Senat auf, den Einsatz von Videoüberwachung an solchen Standorten zu prüfen. Dabei soll das Datenschutzrecht berücksichtigt werden.

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Der Antrag liegt der MOPO exklusiv vor. Hintergrund sind die zunehmend schlechteren Sauberkeitswerte an Hamburgs Containerstandorten. Seit 2023 hat sich der Wert von 10,3 auf 11,6 verschlechtert. Auf der Skala von 1 bis 30 gilt: Je höher die Zahl, desto schmutziger ist es.