Die Bundeswehr testet KI-gesteuerte Systeme in Litauen. Zu diesen Kamikazedrohnen kommen aus dem Bundestag völkerrechtliche Bedenken. Internationale Gespräche über KI-gesteuerte Waffensysteme bleiben dagegen bislang ergebnislos.

Obwohl Künstliche Intelligenz in vielen Kriegen zum Einsatz kommt, gibt es keine internationalen Regeln zu ihrem Gebrauch in Waffensystemen. So kamen UN-Gespräche in Genf zu dem Ergebnis, zwei weitere Jahre über Regelungen nachzudenken. Die Genfer ARD-Korrespondentin Stefanie Dodt erklärt: "Eigentlich hat man verhandelt, ob man verhandeln möchte. Und die Antwort ist erstmal: Offiziell nein". Laut Dodt hätten die USA, Israel und vor allem Russland weitere Ergebnisse blockiert.auch einzusetzen.

"Und nach allem, was wir wissen, tun sie das auch", erklärt die Korrespondentin. Auch Deutschland hätte Dodt zu Folge bei den Verhandlungen zurückhaltend agiert. , die von Menschen beauftragt werden, mit KI Ziele anzuvisieren und zu zerstören. Auch vollautonome Waffen, sogenannte Killerroboter, oder KI-Systeme, die Ziele ausfindig machen, waren bei der UN Thema.

Also read Bundestag warnt vor völkerrechtlichem Sündenfall durch autonome Kamikazedrohnen der Bundeswehr

Für den Politikwissenschaftler Frank Sauer, der seit 20 Jahren zum Thema forscht, ist es auch deshalb so schwer, Regeln aufzustellen: Gerade die Vielzahl an KI-Waffen würden Verbote erschweren. Der Forscher der Bundeswehr-Universität München sagt: "Wir leben schon seit einigen Jahren in einer Gegenwart, wo Autonomie in Waffensystemen einfach existiert.

"und testet diese in Litauen. Und im Krieg in Nahost hat das IDF wohl auf das KI-System "Lavender" zurückgegriffen. Der Technologie, die im Krieg in Gaza potenzielle Ziele ausmachen sollte, weisen Kritiker und Whistleblower eine Fehlerquote von bis zu zehn Prozent zu. Das soll wohl Tausende Zivilisten das Leben gekostet haben.

Advertisement

Das IDF bestreitet diese Kritik seit zwei Jahren und verweist darauf, dass auch bei solchen Systemen die Entscheidung am Ende immer ein Mensch treffe. Für Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni zeigen genau solche Debatten, wie wichtig "Meaningful Human Control", also bedeutsame menschliche Kontrolle bei KI-Waffen ist. Sauer sieht bei Lavender hier ein Versagen: "Insofern, dass man Menschen in die Entscheidungsschleife mit reingenommen hat, ihnen aber nur wenige Sekunden Zeit gegeben hat, Dutzende von Zielen abzusegnen.

"Während man sich auf UN-Ebene weder auf KI-Regeln, noch auf ein Verbot von vollautonomen Waffen, also Killer-Roboter einigen kann, hat das Bundesverteidigungsministerium bereits Fakten geschaffen. Ein Sprecher des verweist auf Anfrage darauf, dass die Bundeswehr zum Beispiel auf vollautonome Waffen verzichte.

Außerdem sei zentral, dass die Befehle auch bei anderen KI-Waffen "lückenlos beim Menschen" blieben. Die Sicherheitsarchitektur der Zukunft würde jedoch maßgeblichDie Völkerrechtlerin Natali Gbele, die an der LMU München zum Thema forscht, warnt dagegen vor den Folgen des Gebrauchs von KI im Militär.

"Wir verlassen uns viel schneller darauf, was eine Maschine uns sagt, statt was ein Mensch uns sagt", erklärt Gbele. Gerade im Krieg gehe es bei Fehlern aber - anders als im alltäglichen Gebrauch von KI - im Endeffekt um Menschenleben. Die Juristin verweist zudem darauf, dass gerade die von der Bundeswehr bestellten Kamikazedrohnen bedenklich seien. Denn bei vielen halb-autonomen Systemen bestimme ein Mensch zwar das Ziel des Angriffs – den restlichen Vorgang übernimmt jedoch die KI.

Advertisement

Das Völkerrecht schreibe eine militärische "Ermessensausübung" jedoch in jeder Situation eines Angriffs vor.

"Aus meiner Sicht reicht es nicht zu sagen: Dieses Ziel will ich auswählen", erklärt Gbele das in Bezug auf die KI-gesteuerten Drohnen. Selbst wenn ein Mensch zu Beginn entscheide, welches Ziel die Drohne anvisiert, könne sich viel ändern, bis die Drohne an das Ziel gelange. Dann aber steuert nur noch die KI. ].

Das Auslösen eines Einsatzes stelle laut den Wissenschaftlern keine ausreichende Kontrolle über die Waffe dar. Gerade bei Kamikaze-Drohnen und deren Einsatz bestünden erhebliche völkerrechtliche Bedenken.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach.