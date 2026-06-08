Kaminski verlässt den 1. FC Köln - Interesse von Brighton

Der 1. FC Köln muss sich auf den Abschied von Jakub Kaminski einstellen. Der 24-jährige Flügelstürmer hat aufgrund einer Kaufoption eine feste Verpflichtung an den Bundesliga-Absteiger Wolfsburg bekanntgegeben.

Der 1. FC Köln muss sich auf den Abschied von Jakub Kaminski einstellen. Der 24-jährige Flügelstürmer hat aufgrund einer Kaufoption eine feste Verpflichtung von 5,5 Millionen Euro an den Bundesliga-Absteiger Wolfsburg bekanntgegeben.

Kaminski, dessen Marktwert auf 17 Millionen Euro geschätzt wird, hat jedoch andere Karrierepläne. Er will in die Premier League und hat bereits Interesse von Brighton bekundet. Der englische Klub hatte zuvor um Kölns Mega-Talent gekämpft und bot rund 35 Millionen Euro. Für den 1.

FC Köln liegt der Fall jedoch anders. Der Flügelstürmer kann den Verein aufgrund einer Kaufoption verlassen und hat bereits Interesse von Brighton bekundet. Kaminski hat in einem Interview mit dem Sport-Portal "Kanał Sportowy" seine Zukunft offen besprochen und seine Worte klingen bereits nach Abschied. Der polnische Nationalspieler hat angekündigt, dass er sich auf die Gelegenheit freut, in die Premier League zu wechseln, und dass er sich dort gerne beweisen möchte





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