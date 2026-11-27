Die Kämmerer Group beantragt Insolvenz in Osnabrück. Traditionelle Papierhersteller stehen unter Druck, Arbeitsplätze sind gefährdet trotz Sicherung.

Die deutsche Papierindustrie befindet sich in einer schweren Krise. Hohe Kosten und eine schwache Nachfrage belasten den Sektor massiv. Jetzt hat dies einen traditionsreichen Betrieb mit über 200-jähriger Geschichte getroffen. Die Kämmerer Paper Group hat beim Amtsgericht Osnabrück Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Der Standort in Osnabrück ist von der Schließung betroffen.

Insolvenzverfahren beginnt mit Sachwalterbestellung

Das Insolvenzverfahren betrifft drei gesellschaftliche Einheiten des Unternehmens. Dazu gehören die Kämmerer Paper GmbH, die Kämmerer Spezialpapiere GmbH und die Kämmerer Energie GmbH. Die Neue Osnabrücker Zeitung meldete diese Entwicklung. Das Amtsgericht Osnabrück hat Rechtsanwalt Andreas Romey bestellt. Er kommt von der Hamburger Kanzlei Eckert. Romey wird als vorläufiger Sachwalter fungieren. Seine Aufgabe ist die Überwachung des Verfahrens. Die Geschäftsführung bleibt jedoch im operativen Geschäft verantwortlich.

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Historische Entwicklung seit dem Jahr 1808

Die Wurzeln des Standorts reichen tief in die Vergangenheit. Die Geschichte der Papierproduktion beginnt im Jahr 1808. Den Namen Kämmerer trägt das Werk seit 1908. Damals kauften die Brüder Gustav und Rudolf Kämmerer den Betrieb. Sie richteten die Produktion auf Spezialpapiere um. Diese wurden speziell für die Elektroindustrie gefertigt. Im Jahr 1976 stieg der finnische Ahlstrom-Konzern ein. Ahlstrom zog sich im Jahr 2017 wieder zurück. Seitdem ist der Betrieb wieder eigenständig. Im Juni 2024 übernahm die Wiener Roxcel-Gruppe die Kämmerer Holding.

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Produktion von Spezialpapieren und aktuelle Lage

Das Unternehmen stellt technische Spezialpapiere her. Dazu gehören Tapetenpapier, Poster und Schleifrohpapiere. Die Krise zeigt sich in den hohen Energiepreisen. Schon Ende 2022 musste Kämmerer darauf reagieren. Das Unternehmen legte die Papiermaschine 3 still. Mehr als hundert Beschäftigte verloren damals ihre Jobs. Die aktuellen Probleme liegen bisher nicht offen. Geschäftsführer Steffen Liebich hat sich nicht geäußert. Auch Andreas Romey hat noch keine Stellungnahme abgegeben.

Schutz der Arbeitsplätze und weitere Insolvenzen

Trotz der Insolvenz sind Arbeitsplätze vorerst geschützt. Die Löhne werden über das Insolvenzgesichert. Dieses wird von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlt. Doch die Zukunft bleibt unsicher. Auch der Klopapierhersteller Jung Papier kämpft. Das Unternehmen firmierte früher unter Hakle. Auch es befindet sich in einer Insolvenzsituation. Der Standort ist mehr als 120 Jahre alt. Fünfzehn Arbeitsplätze sind hier ebenfalls gefährdet.