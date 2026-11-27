Die Kämmerer Paper GmbH und Tochterfirmen haben Insolvenz beantragt. Der altehrwürdige Standort Osnabrück steht vor dem Aus. Details zur Sanierung.

Die deutsche Papierindustrie steckt in einer schweren Krise, die nun einen der ältesten Betriebe des Landes ereilt hat. Die Kämmerer Paper GmbH, die Kämmerer Spezialpapiere GmbH sowie die Kämmerer Energie GmbH haben beim Amtsgericht Osnabrück einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenz verfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dieser Schritt markiert das Ende einer über 200-jährigen Firmengeschichte an diesem Standort.

Sanierung durch Eigenverwaltung läuft

Die drei betroffenen Gesellschaften kämpfen seit Längerem mit hohen Kosten und einer schwachen Nachfrage auf dem Markt. Das Amtsgericht Osnabrück hat nun Rechtsanwalt Andreas Romey von der Hamburger Kanzlei Eckert zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Bei einem solchen Sanierungsverfahren bleibt die Geschäftsführung grundsätzlich am Steuer, während der Sachwalter das Verfahren überwacht und die Interessen der Gläubiger wahrt. Dieser Prozess zielt darauf ab, das Unternehmen durch eine interne Restrukturierung zu retten, ohne die vollständige Kontrolle an einen Insolvenzverwalter abzugeben.

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Historie seit 1808 und neue Eigentümer

Die Geschichte des Standorts reicht bis ins Jahr 1808 zurück, wobei der Name Kämmerer erst seit 1908 geführt wird. Damals kauften die Brüder Gustav und Rudolf Kämmerer den Betrieb und richteten die Produktion auf Spezialpapiere für die Elektroindustrie aus. 1976 stieg der finnische Ahlstrom-Konzern ein, zog sich jedoch 2017 wieder zurück, woraufhin der Traditionsbetrieb wieder eigenständig wurde. Im Juni 2024 übernahm die Wiener Roxcel-Gruppe die Kämmerer Holding, konnte diese Entwicklung jedoch nicht mehr aufhalten.

Produktionsstillegung und Energiepreise

Das Unternehmen ist auf technische Spezialpapiere spezialisiert, darunter Tapeten-, Poster- und Schleifrohpapiere. Schon Ende 2022 hatte Kämmerer drastisch auf die extrem hohen Energiepreise reagieren müssen. Das Unternehmen legte seine Papiermaschine 3 still. Mehr als 100 Beschäftigte gingen damals verloren. Diese Vorfälle deuten auf strukturelle Probleme hin, die mit der aktuellen Insolvenz zusammenhängen, da die Energiekosten und die Marktsituation einen weiteren Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit zur Folge hatten.

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Arbeitsplätze gesichert und offene Fragen

Trotz der Insolvenzanzeige sind die Arbeitsplätze für Beschäftigte vorerst über das Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Dies bietet einen kurzen Atemzug für die Belegschaft, während das Sanierungsverfahren geprüft wird. Geschäftsführer Steffen Liebich und der vorläufige Sachwalter Andreas Romey äußerten sich auf BILD-Anfrage bislang nicht zu den Ursachen für die Probleme. Es bleibt abzuwarten, ob die Roxcel-Gruppe oder andere Investoren Interesse an der Fortführung der Produktion zeigen.

Kontext: Weitere Insolvenzen in der Branche

Dieser Fall ist Teil eines größeren Trends in der deutschen Papierindustrie. Auch der Klopapier-Hersteller Jung Papier, der früher unter dem Namen Hakle firmierte, befindet sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Damit kämpft ein weiterer mehr als 120 Jahre alter Standort um seine Zukunft und 155 Arbeitsplätze. Diese Entwicklung verdeutlicht die extremen Herausforderungen, denen der Sektor aktuell ausgesetzt ist, und zeigt, wie schnell etablierte Unternehmen in die Krise rutschen können, wenn Energiekosten und Nachfrage nicht mehr zusammenpassen.