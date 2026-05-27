Kampf der Reality-Allstars: Georgina Fleur muss gehen - Cosimo im Zwiespalt

Im Viertelfinale der Show wurde Georgina Fleur gemeinsam mit Gino Bormann nominiert. Cosimo Citiolo musste entscheiden und schickte Georgina nach Hause, was für Aufruhr sorgte.

Die Stimmung im Viertelfinale von Kampf der Reality-Allstars war explosiv. Die Kandidaten lieferten sich heftige Auseinandersetzungen, und am Ende musste eine der bekanntesten Reality-TV-Persönlichkeiten ihre Koffer packen.

Georgina Fleur, 35, bekannt aus Formaten wie Der Bachelor und Promi Big Brother, wurde gemeinsam mit Gino Bormann, 37, der als Dragqueen Charlotte auftrat, für die entscheidende Nominierung vorgeschlagen. In einer emotionalen Zeremonie musste Cosimo Citiolo, 44, der ebenfalls eine bewegte Reality-Vergangenheit hat, die schwierige Entscheidung treffen, wer die Show verlassen sollte. Seine Wahl fiel auf Georgina, was zu einem lauten Eklat führte.

Bereits zuvor hatte es ordentlich geknistert: Sandy Fähse und Maurice Dziwak lieferten sich ein verbales Duell, bei dem Maurice Sandy vorwarf, keinen moralischen Kompass zu haben. Sandy konterte, nannte Maurice einen Pascha und fügte spöttisch hinzu: Ein bisschen süß bist du schon. Aber leider dumm. Dann drohte er: Du wirst dich noch richtig umgucken.

Du wirst richtig weinen. Cosimo sorgte derweil für die albernen Momente, indem er blank zog und frech fragte: Wollt ihr eine Muschi sehen? Kurz darauf entschied er, dass er jetzt seinen Bart schwarz färben müsse, und beauftragte Gino als Assistenten. Gino ätzte danach: Du siehst aus wie der Glööckler.

Georgina versuchte, die Wogen zu glätten, und bezeichnete die Streitereien als Psychoterror. Sie klagte dramatisch: Die haben mir das Lächeln aus meinem Gesicht geklaut. Nachdem sich Cecilia Asoro und Maurice beim Spiel Schmutzwäsche einen Vorteil erspielt hatten, wurde es für Georgina ernst. In der Stunde der Wahrheit mit Moderatorin (57) wurden Georgina und Gino (als Charlotte) für den Rauswurf nominiert.

Sie mussten gemeinsam einen Kandidaten auswählen, der über das endgültige Aus entscheiden sollte. Die Wahl fiel auf Cosimo, der zunächst jammerte: Das ist so viel Verantwortung!

Schließlich entschied er sich dafür, Gino zu behalten. Georgina kochte vor Wut: Ich dachte, ich kann mich auf ihn verlassen. Sie hatte angeblich mit Cosimo besprochen, dass er sie nicht wählen würde - inklusive eines Schwurs. Elsa Latifai, 21, war entsetzt und schrie: Dann schwöre nicht.

Du musst das einhalten! Ihr Fazit: Cosimo ist für mich ein Verräter. Der Vorfall sorgte für weitere Spannungen im Camp und zeigte einmal mehr die hohen Emotionen bei Kampf der Reality-Allstars





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