Kampf der Realitystars Allstars 2026: Die Rückkehr der TV-Legenden nach Thailand

Im Frühjahr 2026 kehren die polarisierendsten Gesichter des Reality-TVs zurück. Erfahren Sie alle Details zu den Teilnehmern und den strategischen Dynamiken der Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars.

Im Frühjahr 2026 erwartet die Zuschauer eine ganz besondere Ausgabe einer bereits legendären Show: Die Allstars -Staffel von Kampf der Realitystars steht in den Startlöchern. Die Sendung hat sich über die Jahre als feste Größe im deutschen Unterhaltung sprogramm etabliert und zieht ihre Anziehungskraft aus der Mischung aus sportlichem Wettkampf und psychologischem Krieg.

In der exotischen Kulisse Thailands treten bekannte Persönlichkeiten aus verschiedensten Reality-Formaten gegeneinander an. Dabei geht es nicht nur um physische Stärke in den Spielen, sondern vor allem um strategisches Geschick, soziale Dynamiken und die Fähigkeit, Allianzen zu schmieden oder gezielt zu zerstören. Die diesjährige Allstars-Staffel hebt dieses Konzept auf eine völlig neue Ebene. Anstatt auf neue Gesichter zu setzen, kehren ausschließlich besonders prägende oder polarisierende Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren Staffeln zurück.

Das Ziel ist klar: Bestehende Rivalitäten sollen weiter verschärft und alte Allianzen auf die Probe gestellt werden. Es entsteht eine Atmosphäre, die weniger von Überraschungen geprägt ist, sondern vielmehr von kalkulierten Spielzügen und tief sitzenden Konflikten, was die Spannung für das Publikum massiv erhöht. Unter den Rückkehrern befindet sich Cecilia, die 1996 geboren wurde und in Düsseldorf lebt.

Sie ist ein bekanntes Gesicht aus Formaten wie Germany's Next Topmodel, Der Bachelor sowie Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!. In der fünften Staffel von Kampf der Realitystars im Jahr 2024 belegte sie den zweiten Platz, was sie nun antreibt, dieses Mal den endgültigen Sieg einzufahren. Ebenfalls dabei ist die erst 21-jährige Elsa aus dem österreichischen Baden. Sie sammelte bereits Erfahrungen bei The 50 sowie dem großen Promi-Büßen und möchte nun ihre persönliche Weiterentwicklung unter Beweis stellen.

Eine der gefährlichsten Gegenspielerinnen könnte die 26-jährige Emmy aus Madrid sein. Sie nahm 2023 an der vierten Staffel teil und ist auch aus Beauty and the Nerd bekannt. Emmy macht keinen Hehl aus ihrer Ambition und erklärt offen, dass sie für Geld alles tun würde und bereit sei, über Leichen zu gehen, um zu gewinnen. Ergänzt wird diese Gruppe durch Georgina, die in Dubai lebt und als eine der Queen des Reality-TV auftritt.

Die 35-Jährige, bekannt aus dem Sommerhaus der Stars, kehrte bereits in der ersten Staffel zurück und will nun ihren Status zementieren. Auch die männlichen Teilnehmer bringen eine enorme Ladung Drama mit. Der in Berlin lebende Gino, geboren 1988, war bereits in der zweiten Staffel dabei und ist aus Prince Charming bekannt. Er möchte in dieser Allstars-Edition nicht nur einen neuen Look präsentieren, sondern gezielt für Unruhe und Emotionen sorgen.

Die 29-jährige Giuliana aus Dubai, die aus Adam sucht Eva und GNTM bekannt ist, will sich in der Show von allen äußeren Einflüssen befreien und ihr wahres Ich zeigen, nachdem sie bereits in der sechsten Staffel mitgewirkt hat. Ein echtes Urgestein ist die 53-jährige Kader Loth. Die Berlinerin hat fast jede große Show mitgenommen, von Big Brother bis zu Reality Queens.

Nachdem sie 2021 an Kampf der Realitystars teilnahm, will sie nun der neuen Generation zeigen, wie der Hase läuft und ihre Erfahrung als Waffe einsetzen. Weiterhin kehrt Kate zurück, die 1987 geboren wurde und in Köln lebt. Sie war bereits in der allerersten Staffel dabei und belegte den dritten Platz. Nun, Jahre später, ist ihr Ziel ausschließlich der erste Platz.

Matthias, ein 42-Jähriger aus Hammelburg, bringt seine bekannte Mischung aus scharfem Witz und unverfälschter Offenheit mit, die er bereits in der vierten Staffel unter Beweis stellte. Maurice aus Bielefeld, der aus Love Island und Ich bin ein Star bekannt ist, sieht in dem Format eine Chance, sein Image weiter zu verbessern und gleichzeitig den Sieg davonzutragen. Abgerundet wird das Cast durch die Zwillingsschwestern Yana und Tayisiya aus Bergkamen, die durch TikTok und ihre Karriere als Tennisspielerinnen Bekanntheit erlangten.

Mit dieser hochkarätigen und emotional aufgeladenen Besetzung verspricht die Allstars-Staffel 2026 ein Feuerwerk aus Intrigen und spektakulären Duellen zu werden, bei denen am Ende nur eine Person triumphieren kann





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