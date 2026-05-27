Kampf der Realitystars: Allstars-Staffel 2026 mit prominenten Rückkehrern

Alle Infos zur Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars im Frühling 2026. Teilnehmer wie Cecilia, Elsa, Emmy, Georgina, Gino, Giuliana, Kader Loth, Kate, Matthias, Maurice und die Zwillinge Yana und Tayisiya kehren zurück.

Im Frühling 2026 startet die lang erwartete Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars. Dieses Format hat sich als feste Größe im deutschen Unterhaltung sprogramm etabliert. In der Sendung treten bekannte Persönlichkeiten aus verschiedenen Reality-Formaten in Thailand gegeneinander an und kämpfen in Spielen sowie strategischen Abstimmungen um ein Preisgeld.

Im Zentrum stehen dabei nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern vor allem soziale Dynamiken, Intrigen und Allianzen innerhalb der Gruppe. Die diesjährige Allstars-Staffel hebt das Konzept auf eine neue Ebene, indem ausschließlich besonders prägende oder polarisierende Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren Staffeln zurückkehren. Dadurch sollen bereits bestehende Allianzen vertieft und bestehende Rivalitäten weiter verschärft werden. Insgesamt entsteht so eine Staffel, die weniger von Überraschungen durch Neulinge, sondern stärker von kalkulierten Spielzügen und wiederkehrenden Konflikten geprägt ist.

Welche ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kehren für die Kampf der Realitystars Allstars-Staffel zurück? Die Antwort auf diese Frage liefern wir Ihnen hier. Cecilia wurde 1996 geboren und lebt derzeit in Düsseldorf. Bekannt ist sie aus Formaten wie Germany's Next Topmodel, Der Bachelor, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! oder weiteren Shows.

Bei Kampf der Realitystars war sie 2024 in der 5. Staffel mit von der Partie. Damals wurde Cecilia Zweite. Nun kehrt sie zurück, um zu gewinnen.

Elsa ist 21 Jahre alt und lebt aktuell im österreichischen Baden. In der Reality-TV-Welt sammelte sie bereits Erfahrungen in Shows wie Germany's Next Topmodel, Das große Promi-Büßen und The 50. Nach ihrer Teilnahme in der 5. Staffel Kampf der Realitystars kehrt Elsa nun zurück, um sich weiterzuentwickeln.

Die 26-jährige Emmy lebt derzeit in Madrid. An Kampf der Realitystars nahm sie im Jahr 2023 in der 4. Staffel teil.

Außerdem sammelte sie Reality-Erfahrungen in Sendungen wie Beauty and the Nerd, Promis unter Palmen oder Temptation Island VIP. Zu ihrer KDRS-Rückkehr sagt sie: Für Geld tue ich alles! Ich gehe da für meinen eigenen Sieg rein, achte nur auf mich und gehe über Leichen. Georgina wurde 1990 geboren und lebt derzeit in Dubai.

Als feste Größe im Reality-TV kennt man die 35-Jährige aus Formaten wie Der Bachelor, Das Sommerhaus der Stars oder Villa der Versuchung. Nach ihrer Teilnahme in der ersten Staffel KDRS kommt sie nun für die Allstars-Staffel zurück, um als Queen des Reality-TV aufzutreten. Der Berliner wurde 1988 geboren. Gino nahm bereits an der zweiten Staffel Kampf der Realitystars teil.

Zudem trat er in Sendungen wie Prince Charming oder Charming Boys auf. In der Allstars-Staffel will Gino seinen neuen Look präsentieren und für Drama sorgen. Die 29-jährige Giuliana lebt momentan in Dubai. Sie erlangte Bekanntheit in Reality-Shows wie Germany's Next Topmodel, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! oder Adam sucht Eva.

Giuliana war bereits vergangenes Jahr in der 6. Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen. Nun will sie sich selbst zeigen, ohne von anderen beeinflusst zu werden. Die 53-jährige Kader Loth gehört zum Urgestein des Reality-TVs.

Zu den zahlreichen Shows, an denen die Berlinerin bereits teilgenommen hat, zählen unter anderem Big Brother, Frauentausch, IBES, Das Sommerhaus der Stars und Reality Queens. Bei Kampf der Realitystars nahm sie 2021 teil. In der Allstars-Staffel will sie den neuen Stars zeigen, wie der Hase läuft. Kate wurde 1987 geboren und lebt in Köln.

Die 39-Jährige ist bekannt aus Sendungen wie Take Me Out, Temptation Island VIP, Prominent getrennt und Villa der Versuchung. An KDRS nahm sie zuletzt im Jahr 2020 und damit an der ersten Staffel teil. Nachdem sie damals den dritten Platz belegt hat, will Kate die Allstars-Staffel nun gewinnen. Matthias wurde 1983 geboren und lebt derzeit in Hammelburg.

Der 42-Jährige hat schon zahlreiche Auftritte im Reality-TV gehabt. Zu der langen Liste der Shows gehören beispielsweise Promis unter Palmen, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! , Forsthaus Rampensau oder Promi Big Brother. Im Jahr 2023 nahm er an der vierten Staffel Kampf der Realitystars teil.

Jetzt will Matthias erneut zeigen, wofür er bekannt ist: scharfer Witz, deutliche Spitzen und unverfälschte Offenheit. Der 27-jährige Maurice lebt derzeit in Bielefeld. Er dürfte Reality-TV-Fans aus Sendungen wie Love Island, Are You The One, Forsthaus Rampensau oder Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! bekannt sein. Maurice nahm 2024 an der 5.

Staffel KDRS teil. Er meint, dass das Format sein Image verbessert hat und ihm half, über sich selbst zu lachen. Die Allstars-Staffel will er gewinnen. Die Zwillingsschwestern Yana und Tayisiya wurden 1997 geboren und leben derzeit in Bergkamen.

Bekanntheit erlangten die beiden über TikTok und als Tennisspielerinnen. Insgesamt verspricht die Allstars-Staffel eine explosive Mischung aus bekannten Gesichtern, alten Fehden und neuen Strategien. Die Zuschauer dürfen sich auf packende Spiele, emotionale Momente und überraschende Wendungen freuen. Die Teilnehmer sind hochmotiviert, den Titel zu holen, und werden alles geben, um als Sieger hervorzugehen.

Die Ausstrahlung erfolgt im Frühling 2026 auf dem gewohnten Sender. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses Reality-Highlights zu sein





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