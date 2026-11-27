Im Kampf gegen die hochansteckende Krankheit gab es in den vergangenen Jahren große Erfolge. Umso mehr warnen UN-Fachleute vor Rückschritten. Sie haben dabei etwa die USA und Europa im Blick.

Im Kampf gegen die hochansteckende Krankheit gab es in den vergangenen Jahren große Erfolge. Umso mehr warnen UN-Fachleute vor Rückschritten. Sie haben dabei etwa die USA und Europa im Blick.

Die Weltgesundheitsorganisation warnt trotz stark gefallener Masern-Todesfälle vor einem möglichen Wiederaufflammen der gefährlichen Infektionskrankheit. Die UN-Organisation in Genf verweist in ihrem jährlichen Masernbericht etwa auf den nachlassenden Impfschutz auf dem amerikanischen Kontinent und niedrige Impfraten in Teilen Europas. Weltweit wurden voriges Jahr 59 größere Masern-Ausbrüche registriert. Geschätzte 72.000 Menschen starben in dem Jahr an der Krankheit - 91 Prozent weniger als im Jahr 2000.

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Nach WHO-Angaben war dies auch die geringste Zahl an Todesfällen in diesem Zeitraum. Die Zahl der Infizierten lag bei 9,8 Millionen - 74 Prozent weniger als 2000. Grund für den positiven Trend seien Impfungen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.