Kampf hinter den Kulissen: Universum-Boxing steckt in finanziellen Schwierigkeiten

Der Promoter Ismail Özen hat das Universum-Gym in der Lagerstraße zu neuem Leben erweckt. Doch jetzt steckt die Gesellschaft, die das Merchandising abwickelt, in finanziellen Schwierigkeiten. Ein Insolvenzverfahren wurde gegen die S.B.Y. Sport GmbH eröffnet, weil ein großes Darlehen zurückgefordert wurde. Özen betont jedoch, dass die S.B.Y. Sport GmbH ihrerseits offene Forderungen in Höhe von 4,1 Mio. Euro gegenüber einer Werbe-Agentur habe.

Vor einigen Tagen war das Universum-Gym in der Lagerstraße voll. Der Promoter Ismail Özen hatte zur Boxing Night #15 in die Halle des ehemaligen Schlachthofs geladen.

Auf der Karte standen zehn Profikämpfe. Was an dem Abend kaum jemand ahnte: Auch hinter den Kulissen steigt derzeit ein Kampf. Das Amtsgericht Hamburg hat am 12. Mai einen Insolvenzverwalter bestellt.

Zuerst hatte das Hamburger Abendblatt berichtet. Özen hatte Universum 2019 von Waldemar Kluch übernommen. Damals war die ehemalige Promotion von Box-Größen wie den Klitschko-Brüdern, Dariusz Michalczewski oder Regina Halmich finanziell schwer angeschlagen. Özen erweckte den Traditionsstall zu neuem Leben und verknüpfte ihn mit seinem mehrfach ausgezeichneten Sozialprojekt Kampf Deines Lebens e.

V. 2025 fand Universum schließlich eine neue Heimat im Karoviertel. So weit, so gut. Jetzt wird die Sache allerdings etwas komplizierter. Die Gesellschaft, die das Merchandising abwickelt, steckt aktuell in finanziellen Schwierigkeiten.

Der Betrieb bei Universum läuft ganz normal weiter. Am 4. Juli machen sie ihre nächste große Veranstaltung mit den Ademi-Brüdern. Die Box-Events laufen über Universum Boxing und Kampf Deines Lebens.

Das Insolvenzverfahren gegen die S.B. Y. Sport GmbH wurde eröffnet, weil ein großes Darlehen zurückgefordert wurde. Özen betonte jedoch, dass die S.B. Y. Sport GmbH ihrerseits offene Forderungen in Höhe von 4,1 Mio.

Euro gegenüber einer Werbe-Agentur habe. Diese habe im Auftrag der Otto Group Werbespots geschaltet, die von 2022 bis 2024 bei Box-Übertragungen auf YouTube ausgestrahlt wurden. Ob die offenen Forderungen berechtigt sind, müssen nun offenbar die Juristen klären. Eine Sprecherin der Otto Group erklärte, dass es in diesem Zusammenhang keine berechtigten Forderungen gegenüber Otto gebe, weder dem Grunde noch der Höhe nach.





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Universum-Boxing Ismail Özen Kampf Deines Lebens E.V. S.B.Y. Sport Gmbh Insolvenzverfahren

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