Die Koalition ringt um eine Einigung zur Abschlagsfreien Frührente. Chancellor Friedrich Merz und die SPD streiten über Kosten, Altersgrenzen und die Zukunft der Rente vor Weihnachten 2026.

Die deutsche Regierung steht unter starkem Zeitdruck, um bis Ende des Jahres 2026 eine Einigung zur umstrittenen abschlagsfreien Frührente nach 45 Versicherungsjahren zu erzielen. Kanzler Friedrich Merz von der CDU hat diesen Termin als klares Kabinettsziel ausgegeben, doch die Verhandlungen mit der Koalition scheinen ins Stocken geraten zu sein. Für eine finale Zustimmung im Kabinett vor Weihnachten muss die politische Einigung unmittelbar erfolgen, da sonst die üblichen Anhörungsverfahren nicht mehr eingehalten werden können.

Kritische Zeitfenster und Fristen

Rechnet man die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen für die Anhörung von Verbänden und Sachverständigen ein, bleibt faktisch nur noch diese Woche für die entscheidende politische Einigung. Sollte die Koalition das Ziel eines Kabinettsbeschlusses bis Weihnachten nicht verpassen wollen, müssen die verbleibenden Hürden innerhalb kürzester Zeit überwunden werden. Die Fristen sind so eng bemessen, dass jede Verzögerung die Realisierung des Plans für das kommende Jahr unmöglich macht. Alle beteiligten Parteien sind sich der dramatischen Konsequenzen einer Nicht-Einigung bewusst.

Also read Lars Klingbeils Initiative Deutschland 2035 umgeht Kanzler Merz

Schwerpunkt der Abschlagsfreien Frührente

Der umstrittenste Punkt im Rentenpaket betrifft die Möglichkeit, ohne Abzüge in Rente zu gehen, wenn 45 Versicherungsjahre nachgewiesen werden können. Die Rentenkommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, dieses Modell komplett abzuschaffen. Stattdessen soll ein neues Modell für Härtefälle eingeführt werden, wenn Menschen körperlich nicht mehr arbeiten können. Dennoch ist die Aufrechterhaltung des Status quo für die SPD attraktiv, da es ihr als sozialpolitisches Kernanliegen gilt. Für die Union ist eine substanzielle Reform der Abschlagsfreien Frührente dagegen eine zentrale Forderung, um Haushaltsdefizite zu adressieren.

Haushaltsdruck und politische Identitäten

In der Unionsfraktion herrscht die große Erwartung, dass die eigene Regierungsführung den Sozialdemokraten bei diesem Thema nachgeben lassen kann. Dies ist umso dringlicher, als die Union bereits bei den Haushaltsgesprächen erhebliche Schwierigkeiten hatte, ihre fiskalischen Ziele durchzusetzen. Die politische Identität der SPD ist hier ebenfalls auf dem Spiel, da sie sich lange gegen die Abschaffung des Modells gewehrt hat. Die Koalition muss daher einen Weg finden, der sowohl die finanziellen Interessen der Union als auch die sozialpolitischen Positionen der SPD bedient, ohne die Regierung zu gefährden.

Advertisement

Kostenfaktoren und Anrechnungsregeln

Verschiedene Parameter bieten Ansatzpunkte, um die Kosten der Abschlagsfreien Frührente zu senken. Aktuell ist der Renteneintritt zwei Jahre vor dem regulären Zeitpunkt möglich. Eine Verkürzung dieser Frist oder eine strengere Ausgestaltung der Härtefallregelung könnten das Sparvolumen erhöhen. Besonders kontrovers ist die Frage der Anrechnungszeiten, etwa für Kindererziehung oder Arbeitslosigkeit. Würde die Kindererziehung aus der Liste der Anrechnungszeiten gestrichen, ließe sich finanziell viel einsparen, doch dies würde Frauen unverhältnismäßig stark treffen, die in Zeiten ohne flächendeckende Kitas großgezogen haben.

Offene Fragen und künftige Schritte

Unklarheit besteht auch über die tatsächlichen Kosten des Modells. Während die Union deutlich höhere Zahlen nennt, schätzt die Rentenversicherung das Sparvolumen pro Geburtsjahrgang auf zehn Milliarden Euro. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte Übergangsfristen und Ausnahmemöglichkeiten als mögliche Lösungsschritte. Bundeskanzler Friedrich Merz und der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer von der SPD arbeiten unter Hochdruck an einer Einigung, wobei die genauen Modalitäten noch völlig offen sind. Die Koalition hofft, durch lange Übergangsfristen einen möglichen Proteststurm abmildern zu können.