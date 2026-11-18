Hubertus Heil will SPD-Spitze erobern. Ein Dutzend Abgeordnete der Strömung Netzwerker stellt sich hinter den Ex-Arbeitsminister. Lars Klingbeil sieht sich unter Druck.

Die Auseinandersetzung um die Nachfolge an der Spitze der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands hat eine neue, drastische Dimension erreicht. Der ehemalige Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, hat sich offiziell zur Kandidatur für das Amt des Parteivorsitzenden bekannt. Diese Entwicklung wurde am Dienstagmittag aus parteinahen Kreisen bekannt und stellt den amtierenden Parteichef Lars Klingbeil vor eine existenzielle Herausforderung. Heil nutzt die Unterstützung einer organisierten Gruppe innerhalb seiner Fraktion, um den aktuellen Führungszirkel unter Druck zu setzen und die politische Ausrichtung der Partei mitzubestimmen.

Aktion der Strömung Netzwerker

Zu den Unterstützern für die Kandidatur Heils zählen rund ein Dutzend Mitglieder des Deutschen Bundestages. Diese Abgeordneten sind Teil der parteiinternen Gruppierung, die sich als Netzwerker bezeichnet. Heil selbst ist ebenfalls ein aktives Mitglied dieser Strömung, die als dritte Kraft innerhalb der SPD fungiert, neben dem konservativen Seeheimer Kreis und der Parlamentarischen Linken. Obwohl der Seeheimer Kreis die größte und die Parlamentarische Linke die zweitgrößte Richtung bildet, agieren die Netzwerker als der kleinste, aber politisch aktivste Flügel. Ihre klare Positionierung hinter Heil signalisiert, dass Unmut über die aktuelle Führungsspitze tief in den Reihen der Partei verwurzelt ist.

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Der Prozess der Meinungsbildung innerhalb dieses Flügels verlief jedoch nicht linear. Nach Informationen, die der Bild-Zeitung vorlagen, schwankten die Stimmungen bei den Mitgliedern der Netzwerker zunächst stark. In einer internen Videoschalte am Dienstagmittag stand die Unterstützung für Heil zunächst noch nicht fest. Es wurde berichtet, dass es anfangs keine klare Mehrheit für die Kandidatur gab. Erst im weiteren Verlauf der Beratungen konnte eine ausreichende Anzahl an Mitgliedern gewonnen werden, um sich offiziell hinter Heil zu stellen. Diese Wende unterstreicht die Dynamik und die Unsicherheit, die derzeit in den Basisstrukturen der Partei herrscht.

Interner Konflikt um Pressemitteilung

Die öffentliche Bekanntmachung dieser Unterstützung war ursprünglich nicht unumstritten. Armand Zorn, ein Sprecher des Netzwerker-Flügels, hatte laut Berichten bereits eine Pressemitteilung vorbereitet, um die Kandidatur Heils formal bekannt zu geben. Dieser Schritt stieß jedoch auf Widerstand in der Partei-Führungsebene. Die Vorbereitung der Mitteilung wurde gestoppt, nachdem Matthias Miersch, der Fraktionsvorsitzende der SPD und enger Vertrauter von Lars Klingbeil, erhebliche Bedenken geäußert hatte. Miersch argumentierte, dass die Wahl des Parteivorsitzenden eine Angelegenheit der gesamten Partei und nicht allein der Fraktion im Bundestag sei. Diese Abgrenzung zwischen Fraktionsinteressen und Parteibasis hat die internen Spannungen weiter verschärft.

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Auch Vertreter der anderen großen Strömungen, des Seeheimer Kreises und der Parlamentarischen Linken, haben Bedenken hinsichtlich der Art und des Zeitpunkts der Bekanntmachung geäußert. Es ist derzeit unklar, ob die geplante Pressemitteilung dennoch veröffentlicht wird oder ob die Unterstützung für Heil weiterhin intern bleibt. Aktuelle Verhandlungen laufen darüber, wie die Kandidatur kommuniziert wird, ohne die Einheit der Partei vor der offiziellen Wahl zu gefährden. Dieser Machtkampf zwischen Fraktionsleitung und basisnahen Strömungen zeigt die Zerissenheit der SPD in einer wichtigen Phase der Neuorientierung.

Kontext der Wahl Mitte Januar

Die politische Relevanz dieser Kandidatur ist durch den bevorstehenden Termin der Parteispitzenwahl gegeben. Die SPD wird Mitte Januar auf einem Bundesparteitag in Bremen ihren neuen Parteivorsitzenden wählen. Lars Klingbeil hat seine erneute Kandidatur für das Amt des Parteichefs bis dato nicht bestätigt. Er und seine Co-Vorsitzende Bärbel Bas stehen seit längerer Zeit in der Kritik. Der Vorwurf, der immer wieder geäußert wird, betrifft die sogenannte Ämterhäufung. Kritiker bemängeln, dass Klingbeil als Bundesfinanzminister nicht genug Kapazitäten und Zeit für die Führung der Partei aufbringen könne. Diese Kritik hat ihm die Unterstützung in Teilen der Basis entzogen.

Neben der internen Unzufriedenheit mit der aktuellen Doppelspitze wird auch ein weiterer prominentes Gesicht als möglicher Nachfolger gehandelt. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, gilt unter Beobachtern als Favoritin für das Amt des Parteivorsitzenden. Sie ist Mitglied der SPD und hat bereits politische Verantwortung auf Landesebene erfolgreich ausgeübt. Allerdings hat Schwesig sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich zur Kandidatur geäußert. Ihre potenzielle Bewerbung würde die Konkurrenz um die Spitze weiter verschärfen und könnte die Dynamik zugunsten einer klaren Abkehr von der aktuellen Führung unter Lars Klingbeil und Bärbel Bas verändern.