Kampfdrohnen erobern die ILA: Autonome Fluggeräte mit KI im Fokus

Die ILA Berlin zeigt erstmals fliegende Militärdrohnen, die mit Künstlicher Intelligenz eigenständig agieren. Von der winzigen Black Hornet 4 bis zur schweren Eurodrohne demonstrieren Hersteller die rasante Entwicklung in der Luftfahrt.

Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin präsentiert in diesem Jahr eine beeindruckende Palette an militärischen Drohnen , die dank Künstlicher Intelligenz (KI) zunehmend autonome Fähigkeiten erlangen.

Auf dem Messegelände in Schönefeld sind seit Mittwoch erstmals fliegende Kampfmaschinen zu sehen, die ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten abdecken. Von winzigen Aufklärern bis hin zu schweren Kampfdrohnen zeigen Hersteller aus aller Welt mehr als hundert Modelle. Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der militärischen Luftfahrt, da Drohnen nicht länger nur als ferngesteuerte Werkzeuge dienen, sondern zunehmend eigenständige Entscheidungen treffen können. Besonders bemerkenswert ist die kleine Drohne Black Hornet 4, die bis Ende 2025 exklusiv der Spezialeinheit KSK vorbehalten war.

Mit einer Länge von 25 Zentimetern und einem Gewicht von nur 70 Gramm ist sie extrem leicht und leise. Stabsfeldwebel Christian (34), dessen Einheit das Modell als erste erhielt, erklärt: Die Black Hornet ist für den Feind fast unsichtbar und nicht zu hören. Sie kann ohne GPS in Innenräumen oder Tunneln fliegen und verfügt über Kameras, Wärmebild- und Ultraschallsensoren. Mit einer Akkuladung von 30 Minuten ist sie ideal für die Aufklärung aus Schützengräben oder das Eindringen in Bunker.

Ihre größeren Geschwister, etwa die Eurodrohne von Airbus mit fast 30 Metern Spannweite und 13 Tonnen Startgewicht, können als sogenannte Loyal Wingmen agieren. Diese autonomen Jets begleiten bemannte Kampfflugzeuge wie den Eurofighter und schützen sie mit Luft-Luft-Raketen. Die Drohnen erhalten Befehle vom Piloten, übernehmen die taktische Steuerung jedoch selbst mit KI-Unterstützung. So wird aus einem einzelnen Kampfflugzeug ein ganzer Verband.

Die rasante Entwicklung der Drohnentechnologie zeigt sich auch in der Zusammenarbeit internationaler Firmen. Der israelische Hersteller ONDAS hat gemeinsam mit dem Druckmaschinenspezialisten Heidelberg das Joint Venture ONBERG gegründet, das noch dieses Jahr in Brandenburg/Havel mit der Produktion beginnen soll. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bot ehemalige Truppenübungsplätze als Testgelände an. Die ukrainische Firma Skyfall präsentiert auf der ILA eine Reihe von Spionage-, Abfang- und Bombendrohnen, die im Kampf gegen die russischen Truppen überlebenswichtig sind.

Stabsfeldwebel Christian betont: Die Entwicklung verläuft rasend schnell. Ständig gibt es neue Modelle und Einsatzideen. Viele davon sind in dieser Woche auf der ILA zu sehen. Die zunehmende Autonomie der Drohnen wirft jedoch auch ethische Fragen auf, da die Technologie immer schneller voranschreitet und die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen





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