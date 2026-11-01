Kampfhubschrauber-Projekt: Rechnungshof sieht Debakel bei der Bundeswehr

Der Bundesrechnungshof warnt laut Spiegel vor Verspätungen und Mängeln beim Kampfhubschrauber-Projekt der Bundeswehr mit dem H145 von Airbus.

Das Kampfhubschrauber -Projekt von Verteidigungsminister Boris Pistorius (66, SPD) droht zu einem milliardenschweren Debakel zu werden. Nach einem vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshof s, über den der Spiegel berichtet, zerlegen die Prüfer die Planung des Verteidigungsministeriums. Die neuen Airbus-Hubschrauber kommen verspätet und können zunächst nicht einmal schießen.

Die Bundeswehr wollte schnell neue Kampfhubschrauber erhalten und setzte deshalb auf ein am Markt verfügbares Modell. Der H145 wird bereits von anderen Nationen genutzt und fliegt in Deutschland auch als Rettungshubschrauber des ADAC. Rüstungsunternehmen mussten so keinen neuen Kampfhelikopter von Grund auf entwickeln.

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Kampfhubschrauber mit verspäteter Auslieferung und fehlender Bewaffnung

Die Militärvarianten des H145 sollen nach den Planungen bis Ende 2028 geliefert werden. Bis dahin erhält die Bundeswehr zunächst Maschinen in einer vorläufigen Konfiguration.

Diese Maschinen können laut Rechnungshof nicht kämpfen, sondern lediglich ausbilden. Die Prüfer sprechen deshalb von einem Projekt auf einem kritischen Pfad, bei dem jede Verzögerung weitere Folgen hat.

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Dem Verteidigungsministerium werfen die Prüfer vor, den Aufwand unterschätzt zu haben, einen zivilen Hubschrauber für militärische Aufgaben umzurüsten. Die Planung habe diese Anforderungen nach Einschätzung des Berichts nicht ausreichend berücksichtigt.

Munition und Lenkflugkörper bereiten Probleme

Ein zentrales Problem liegt bei der Munition. Die Bundeswehr hat die Geschosse für die Bordkanone bislang noch nicht getestet.

Die bisher verfügbare 20-Millimeter-Munition kann wegen einer elektrostatischen Empfindlichkeit des Anzündhütchens nicht als sicher eingestuft werden. Wann der Hersteller diesen Mangel beheben kann, ist offen.

Auch bei den Panzerabwehrraketen stockt es. Die ersten Schussversuche im Mai 2025 mussten wegen technischer Probleme bei der Steuerung abgebrochen werden.

Trotzdem plant das Ministerium, für 384 Millionen Euro Lenkflugkörper zu beschaffen, noch bevor deren Einsatzfähigkeit nachgewiesen ist. Der Rechnungshof warnt vor dem Risiko, dass der Lenkflugkörper die Einsatzprüfung nicht besteht und für die Bundeswehr im Einsatz nicht nutzbar wäre.

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Nato-Zusagen für den Kampfhubschrauber H145

Die Folgen sind nach dem Bericht gravierend. Die Bundeswehr soll der Nato bis 2029 zwölf und ab 2032 insgesamt 72 einsatzbereite Kampfhubschrauber zur Verfügung stellen.

Ob dieses Ziel erreicht wird, ist nach Einschätzung der Prüfer fraglich. Die beschriebenen Verzögerungen bei Munition, Lenkflugkörpern und Ausbildungsmaschinen sprechen gegen einen reibungslosen Ablauf.

Pistorius hatte den H145 zuvor bereits als Erfolgsmodell bezeichnet. Bei der Übergabe des ersten Exemplars sprach er davon, die Beschaffung deutlich beschleunigt zu haben, und nannte dies eine gelebte Zeitenwende.

Der Bericht stellt diese Darstellung nun infrage, weil die Prüfer Verzögerungen und fehlende Einsatzfähigkeit feststellen. Das Projekt bleibt damit ein zentraler Prüfstein für die Modernisierung der Bundeswehr.