Kampfsport-Spektakel im Weißen Haus: Trumps umstrittener Geburtstag

Zum 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump veranstaltete die UFC ein kontroverses MMA-Event auf dem Gelände des Weißen Hauses. Trotz Kritik und einer Klage fand das Spektakel mit 4000 Gästen statt - inklusive Eklat um Sean Strickland, Verschwörungstheorien und einem Heiratsantrag.

Anlässlich des 80. Geburtstag s von US-Präsident Donald Trump wurde auf dem Südrasen des Weißen Hauses ein kontroverses Kampfsport -Spektakel veranstaltet. Die Ultimate Fighting Championship ( UFC ) organisierte das Event unter dem Namen UFC Freedom 250, eine Anspielung auf den 250.

Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit. Rund 4000 Gäste waren eingeladen, um in einer improvisierten Arena namens The Claw den Kämpfen beizuwohnen. Die Veranstaltung, die mit dem Flag Day zusammenfiel, wurde von Überflügen der Kunstflugstaffel des US-Militärs eingeleitet, und Country-Rock-Sänger Zac Brown trug die Nationalhymne vor. Das Spektakel zog jedoch auch scharfe Kritik auf sich, da es als private, gewinnorientierte Nutzung des Regierungssitzes angesehen wurde.

Eine Klage zur Verhinderung des Events wurde von einem US-Gericht abgewiesen, da sie zu spät eingereicht worden war. Im Vorfeld hatte Trump triumphierend den Abschluss eines Iran-Abkommens verkündet, was die politische Bühne für das Event bereitete. UFC-Boss Dana White, ein enger Freund und Wahlkampf-Unterstützer Trumps, war maßgeblich an der Organisation beteiligt. Während des Events kam es zu einem Eklat um UFC-Mittelgewichtschampion Sean Strickland, der trotz Hausverbots versuchte, sich unter die Fans zu mischen.

Er wurde vom Secret Service abgeführt, aber nicht festgenommen. Strickland postete später ein Bild, auf dem er barfuß von Polizisten weggeführt wird, mit der Bildunterschrift: NICHT AMERIKANISCH GENUG. DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG. MMA-FANS SIND EINFACH DIE ALLERBESTEN.

Das Main Event war der Kampf zwischen Justin Gaethje und UFC Lightweight Champion Ilia Topuria. Gaethje gewann durch TKO in der vierten Runde und holte sich den Titel vor den Augen von Präsident Trump, der die Kämpfe vom Ringrand aus verfolgte. MMA-Kämpfer Josh Hokit nutzte die Bühne, um eine Verschwörungstheorie über die frühere First Lady Michelle Obama zu verbreiten, was teils Jubel, teils Kritik hervorrief.

Der Brasilianer Diego Lopes schickte seinen Gegner schnell auf die Matte, vermied jedoch einen Geburtstagsgruß an Trump. Im Gegensatz dazu bedankte sich Bo Nickal bei Trump und White für das historische Event. Ein romantischer Moment folgte, als der Brasilianer Mauricio Ruffy seiner Freundin im Octagon einen Heiratsantrag machte. Als Ehrengast war der ehemalige Box-Weltmeister Tyson Fury anwesend, der eine Kappe mit der Aufschrift Donald Trump for Prime Minister trug und die Möglichkeit eines Kampfes gegen Anthony Joshua andeutete.

Die Veranstaltung wurde von Sommergewittern begleitet und hinterlässt gemischte Reaktionen - von Begeisterung über die sportliche Darbietung bis hin zu Kritik an der Politisierung des Weißen Hauses





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump UFC Weißes Haus Geburtstag Kampfsport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trumps umstrittener Geburtstag: UFC-Käfigkämpfe vor dem Weißen HausUS-Präsident Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag mit einem Kampfsportspektakel der UFC direkt vor dem Weißen Haus. Kritiker sehen darin eine private Inszenierung und reichten Klage ein - ohne Erfolg.

Read more »

Trump feiert Geburtstag - Käfigkämpfe vor dem Weißen HausUS-Präsident Donald Trump wird an diesem Sonntag 80 Jahre alt. Es wird erwartet, dass er an seinem Geburtstag ein Kampfsportevent verfolgt, dass direkt vor dem Weißen Haus stattfindet.

Read more »

Transformers 2: Die Rache -.Action-Knaller mit Spektakel und HumorNach dem Überraschungserfolg des ersten Teils folgt die Fortsetzung der Live-Action-Adaption der Transformer-Spielzeugreihe. Regisseur Michael Bay bleibt seiner bewährten Mischung aus bombastischer Action, spektakulären Effekten, humorvollen Momenten und zugänglichen Charakteren treu. Der Film knüpft an die Handlung des Vorgängers an: Sam muss sich erneut zwischen den Autobots und der menschlichen Regierung vermitteln, nachdem ein Splitter des Allsparks in sein Gehirn gelangt ist. Ob sich die zweite Rache lohnt, kann nun im Fernsehen oder auf diversen Streaming-Plattformen überprüft werden.

Read more »

Umstrittenes Spektakel: Käfigkämpfe an Trumps Geburtstag - ein Event voller SymbolikEs ist ein umstrittenes Kampfsportspektakel ganz nach dem Geschmack des Präsidenten: An seinem 80. Geburtstag werden direkt vor seinem Amtssitz martialische Kämpfe ausgetragen. Was dabei auffiel.

Read more »