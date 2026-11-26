Die Los Angeles Rams besiegen die Green Bay Packers mit 26:13. NFL-Schiedsrichter disqualifizieren Rams-Verteidiger Kamren Kinchens nach einem verbotenen Helm-zu-Helm-Tackle gegen Christian Watson.

Die Los Angeles Rams gewinnen ihr Thanksgiving-Eve-Spiel im SoFi-Stadium gegen die Green Bay Packers mit einem Endergebnis von 26:13. Der Sieg sichert den Gastgebern ihren fünften Erfolg in Folge und festigt ihre Position in der Liga. Der Abendspielzug war jedoch nicht durch die Punkte selbst geprägt, sondern durch einen massiven Foulvorwurf, der das Spielgeschehen überschattete und zu einer frühen Disqualifikation eines Schlüsselspielers führte. Die Partie im kalifornischen Stadion war technisch gesehen ein hohes Scorer-Auftakt, bevor die Defensive der Rams die Kontrolle übernahm.

Helm-zu-Helm-Tackle zwingt Rams-Verteidiger zum Aus

Rams-Verteidiger Kamren Kinchens wird vom Platz gestellt, nachdem er einen verbotenen und gefährlichen Tackle gegen den Receiver der Packers ausführt. Die Schiedsrichter werten den Treffer als heftigen Angriff auf den Kopf- und Nackenbereich des Gegners und beenden daraufhin Kinchens Einsatzzeit sofort. Der Hit ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause an der Seitenlinie und sorgte für massive Verunsicherung auf dem Spielfeld, da der Helm von unten nach oben gegen den Helm des Gegners knallte.

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Der betroffene Spieler der Green Bay Packers, Christian Watson, bleibt nach dem Aufprall schwer benommen auf dem Rasen liegen. Sofortiger medizinischer Input ist notwendig, da die Auswirkungen des Kontakts offensichtlich sind. Zwar schafft Watson kurze Zeit später ein Comeback und erzielt im zweiten Viertel sogar einen Touchdown, doch der Vorfall vor der Pause wirkt wie ein Wendepunkt für seine körperliche Verfassung und die Sicherheit auf dem Feld.

Gehirnerschütterung bestätigt: Watson muss pausieren

Christian Watson verlässt das Feld zunächst auf eigene Faust, wird jedoch anschließend einer ärztlichen Untersuchung auf eine mögliche Gehirnerschütterung unterzogen. Diese Untersuchung führt zu der offiziellen Diagnose, dass Watson nicht weiter spielen darf. Für die Packers ist dieser Ausfall besonders schmerzhaft, da die Offense ohnehin bereits ohne zwei wichtige Waffen aufläuft. Die Abwesenheit von Josh Jacobs und Jayden Reed schwächt die Angriffsoptionen des Teams zusätzlich erheblich.

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Der erste Catch des Stars war von einer Oberschenkelverletzung begleitet, was ihn zunächst vom Feld trieb. Seine Rückkehr auf die Spielfläche wirkte zunächst wie ein Triumph, doch der folgende Horror-Hit durch Kamren Kinchens macht diesen Moment zunichte. Die Disqualifikation des Verteidigers der Rams verändert die Dynamik der Verteidigungslinie nachhaltig, da eine erfahrene Komponente für den Rest des Spiels fehlt und der Druck auf die verbleibenden Defensivspieler steigt.

Scoring-Party und Interceptions entscheiden das Match

Bis zur Halbzeit prägten zwei herausragende Kicker das Bild der Partie: Brandon McManus für die Los Angeles Rams und Trey Smack für die Green Bay Packers. Beide sorgen für zahlreiche Punkte durch Field Goals und Extra Points, was zu einem hohen Zwischenstand führt und den Eindruck eines reinen Schützenfestes erweckt. Die Fans im Stadion, viele mit Truthahn-Mützen ausgestattet, erleben eine intensive Atmosphäre am Vorabend des US-Feiertags.

Im dritten Viertel kippt die Taktik jedoch zugunsten der Gastgeber. Die Packers beginnen, Fehler zu machen, und es kommt zu Pannen sowie Interceptions, die den Gegner begünstigen. Blake Corum nutzt diese Schwächephase aus und erzielt einen Touchdown an seinem 26. Geburtstag. Die Los Angeles Rams haben ab diesem Zeitpunkt leichtes Spiel und verwerten die gegnerischen Fehler konsequent zu Punkten, während die Packers keine Antwort finden, um das Blatt noch zu wenden.