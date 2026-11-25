Das US-Verteidigungsministerium kritisiert Kanada ungewöhnlich scharf für seine Militärausgaben und die mögliche Abkehr vom F-35-Kampfjet. Ottawa weist die Vorwürfe zurück und betont, nicht den Vereinigten Staaten Rechenschaft zu schulden.

Das US-Verteidigungsministerium kritisiert Kanada ungewöhnlich scharf für seine Militärausgaben und die mögliche Abkehr vom F-35-Kampfjet. Ottawa weist die Vorwürfe zurück und betont, nicht den Vereinigten Staaten Rechenschaft zu schulden.

Das US-Verteidigungsministerium hat Kanada ungewöhnlich scharf kritisiert. In einem am Dienstag veröffentlichten Dokument wirft das Pentagon seinem nördlichen Nachbarn vor, wichtige Entscheidungen zur Modernisierung der Streitkräfte aufzuschieben. Kanada habe noch keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um ein glaubwürdiger Partner bei der Verteidigung Nordamerikas zu werden. Das Land müsse seine militärischen Fähigkeiten schneller ausbauen und seine Zusagen gegenüber der Nato konkreter umsetzen.

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Darüber berichtetet die NachrichtenagenturKanadas Verteidigungsminister David McGuinty wies die Vorwürfe zurück. Die Zusammenarbeit mit den USA im nordamerikanischen Verteidigungskommando Norad habe sich nicht verändert. Auch die Kooperation in der Nato und bei der Luft- und Raketenabwehr laufe weiter, zitiert „Auf die Frage, ob Kanada seine Verteidigungspläne von Washington genehmigen lassen müsse, sagte McGuinty: „Kanada ist ein souveräner Staat. Wir berichten nicht an die Vereinigten Staaten.

“ Kanada hat nach eigenen Angaben das bisherige Nato-Ziel erreicht, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Bis 2035 sollen die Ausgaben auf fünf Prozent steigen. Das neue Ziel umfasst neben dem Militär auch weitere sicherheitsbezogene Ausgaben. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth kritisiert Kanadas Militärausgaben und Verteidigungsplanung.

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Premierminister Mark Carney lässt den geplanten Kauf von 88 F-35-Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin gerade begutachten. Kanada prüft auch die mögliche Beschaffung von schwedischen Gripen-Kampfjets. Das Pentagon warnt, eine gemischte Flotte aus F-35 und Gripen könnte die Anforderungen an Ausbildung, Wartung und Personal erhöhen.

Außerdem könne sie die gemeinsame Verteidigungsplanung mit den USA erschweren.

“, Kanada könne nicht länger den größten Teil seiner Verteidigungsinvestitionen in den USA ausgeben. Nach Angaben des Pentagons waren im Haushaltsjahr 2025/26 nur rund 42 Prozent der kanadischen Luftfahrzeugflotte einsatzbereit. Bei den Seestreitkräften lag der Anteil demnach bei etwa 54 Prozent, beim Heer bei 48 Prozent. Auch Carney räumte laut „Washington Post“ Schwächen ein.

Von vier kanadischen U-Booten sei zuletzt nur eines seetüchtig gewesen. Kanada plant deshalb den Kauf von bis zu zwölf neuen U-Booten.über Kanada haben das Verhältnis zwischen Kanada und den USA in letzten Monaten bereits belastet. Die militärische Zusammenarbeit beider Länder soll nach Angaben aus Ottawa und Washington dennoch fortgesetzt werden.