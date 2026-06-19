Kanada feiert gegen Katar mit 6:0 - aber eine schockierende Szene überschattet den Erfolg

Kanada feierte gegen Katar einen Tor-Party, gewann jedoch locker mit 6:0. Doch das Ergebnis rückte schnell in den Hintergrund, als eine schockierende Szene den Erfolg des WM-Gastgebers überschattete. In der 52. Minute foulte Assim Madibo Ismaël Koné von hinten. Sofort eilten Betreuer und Ärzte auf den Rasen. Mitspieler bildeten einen Kreis um den Verletzten, schirmten so die Behandlung vor Kameras und Fans ab.

Kanada feierte gegen Katar einen Tor-Party, gewann jedoch locker mit 6:0. Doch das Ergebnis rückte schnell in den Hintergrund, als eine schockierende Szene den Erfolg des WM-Gastgebers überschattete.

In der 52. Minute foulte Assim Madibo Ismaël Koné von hinten. Sofort eilten Betreuer und Ärzte auf den Rasen. Mitspieler bildeten einen Kreis um den Verletzten, schirmten so die Behandlung vor Kameras und Fans ab.

Koné wurde dann auf einer Trage aus dem Stadion gefahren. Riesen-Applaus im Stadion. Mitspieler und Gegner waren entsetzt. Assim Madibo, der Rot kriegt, fasste sich geschockt an den Kopf.

Er wurde vom Kanadier Buchanan getröstet. Der Katarer rannte dann noch zum Verletzten, der ihm sofort signalisierte: 'Alles okay, du hast keine Schuld.

' In der 16. Minute erzielte Kanada das 1:0! Alistair Johnston brachte eine starke Flanke von rechts in den Rückraum. Richie Laryea knallte das Ding aus zwölf Metern drauf.

Den Knaller-Schuss konnte Torwart Mahmoud Abunada nur nach vorn abprallen lassen, wo Cyle Larin stand und nur noch einschieben musste. Dabei stürzte der Torschütze über den Torhüter, der danach kurz liegen blieb, aber weiterspielen konnte. In der 29. Minute erhöhte Kanada auf 2:0!

Jonathan David schoss einen tollen Volleyschuss aus elf Metern - vor den Augen von Fifa-Präsident Gianni Infantino. Der Stürmer von Juventus Turin stand zuletzt stark in der Kritik, weil er seit zehn Länderspielen nicht mehr getroffen hatte. Jetzt war Ruhe! In der 32.

Minute gab es einen VAR-Wirbel! Nach einem Foul von Homam Al-Amin an Tajon Buchanan dachten alle, es gäbe Elfmeter. Doch es gab nicht! Der Video-Schiri griff ein.

Weil das Foul wenige Zentimeter vor der Strafraumgrenze begann, wurde 'nur' auf Freistoß entschieden. Zudem gab es die Rote Karte für den Katarer, weil er eine klare Torchance verhinderte. Der Platzverweis war übrigens schon der fünfte bei dieser WM. Bei den Turnieren 2018 und 2022 gab es insgesamt nur vier.

Besonders bemerkenswert war die Aktion von Kanada-Coach Jesse Marsch, der beim Pfiff eine total verrückte Aktion auspackte - und hört gar nicht mehr auf! Es war eine Mischung aus Jubelsäge und der Handgeste, wie ein DJ am Mischpult, der Schallplatten scratcht - nur hundertmal schneller... In der 45. Minute + 3 schoss Jonathan David ins Netz.

Der VAR prüfte die Szene, ob Cyle Larin seinen Gegenspieler vorher geschubst hatte. Hatte er - aber scheinbar nicht stark genug. Das Tor zählte! 3:0! In der 64.

Minute erhöhte Kanada auf 4:0! Nathan-Dylan Saliba vollstreckte und formte danach mit den Fingern eine Acht - einen Gruß an den schwer verletzten Koné, der die Rückennummer acht trug. Dann rannte er zur Seitenlinie und hielt ein Koné-Trikot hoch. In der 75.

Minute erhöhte Kanada auf 5:0! Ein Eigentor! Mohamed Al-Mannai beförderte einen Schuss von Jacob Shaffelburg ins eigene Netz. In der 90.

Minute + 2 schoss Kanada das 6:0 in der Nachspielzeit! Jonathan David machte seinen dritten Treffer aus sechs Metern. Bayern-Star Alphonso Davies war nach seiner Verletzung zurück, wurde aber geschont und blieb auf der Bank. Nicht weit entfernt saß dort ein weiteres bekanntes Gesicht aus der Bundesliga: Co-Trainer Paul Stalteri (mittlerweile mit ergrautem Haar), der 2004 das Double mit Werder Bremen holte





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