Das WM-Spiel Kanada gegen Bosnien-Herzegowina läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV.

Während die Kanadier sich mit Nationaltrainer Jesse Marsch schon mehrere Jahre auf die Heim-WM vorbereiten konnten und keine Qualifikation spielen mussten, kämpften sich die Bosnier erst über die Playoffs zur Endrunde.

Das Team um Schalke-Star Edin Dzeko schlug in den Playoffs zunächst im Halbfinale Wales im Elfmeterschießen und im Finale dann Italien ebenfalls im Elfmeterschießen. Neben Dzeko ist auch S04-Abwehrchef Nikola Katic im Aufgebot, dazu noch Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, Haris Tabakovic, der von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen ist, Keeper Nikola Vasilj vom NK Osijek. Ein weiterer Spieler aus dem Ausland ist Lirim Cimini, der von Novi Pazar in den Niederlanden ausgeliehen ist.

S04-Profi Ibrahima Cissoko wird zwar auch nominiert, aber nicht teilnehmen. Er ist mit einem kleinen Riss im Lendenwirbelband gescheitert und bleibt in Kroatien zur Fußgelenkverletzung von Schalke-Profi Omar Mascarell. Um von der WM-Bilanz Bosniens zu erfahren, blickt man auf den Weg zur Endrunde zurück. Bosnien-Herzegowina traf im Play-off-Halbfinale auf Wales und gewann im Elfmeterschießen.

Es folgte das Finale gegen Italien, das ebenfalls im Elfmeterschießen gegen Italien gewonnen wurde. Jetzt steht Bosnien-Herzegowina in der WM-Endrunde und traf auf die kanadische Nationalmannschaft. Die Playoffs waren für Bosnien-Herzegowina kein gutes Spiel, wie Toto-Kommentator Volkan Demirel ausführt. Auf der anderen Seite hat Canada sehr viel zu bieten.

Sie werden auch nicht die Miete bezahlen, wenn sie das WM-Spiel verlieren. In Kanada ist es Normal. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der WM-Auftakt Kanadas gegen Bosnien-Herzegowina wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Kanadier findet jedoch bereits um 21 Uhr deutscher Zeit statt. Da sich die Kanadier schon mehrere Jahre auf die WM vorbereiten konnten, sind die Chancen auf Erfolg gering





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