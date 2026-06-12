Kanada gegen Bosnien-Herzegowina: Spielbericht und Live-TV-Info zur WM 2026

Im ersten Spiel der Gruppe B der WM 2026 führt Bosnien-Herzegowina zur Pause mit 1:0 gegen Co-Gastgeber Kanada. Ein Spielbericht mit Details zur Aufstellung, taktischen Besonderheiten und Informationen zur Fernsehübertragung.

Während die kanadische Nationalmannschaft unter Trainer Jesse Marsch bereits seit mehreren Jahren auf die Heim-WM hinarbeiten konnte und keine Qualifikationsspiele bestreiten musste, qualifizierten sich die Bosnier erst über die Playoff-Runden für das Turnier.

Das Team um den Schalke-Star Edin Dzeko setzte sich im Halbfinale der Playoffs nach Elfmeterschießen gegen Wales durch und besiegte im Finale ebenfalls im Elfmeterschießen die italienische Auswahl. Neben Dzeko stand auch Nikola Katic, Abwehrchef von Schalke 04, im Aufgebot. Ergänzt wurde die Mannschaft durch Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, Haris Tabakovic, der von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen ist, sowie Torhüter Nikola Vasilj.

Im Auftaktspiel der Gruppe B gegen Mitgastgeber Kanada ging Bosnien-Herzegowina mit 1:0 in die Pause. In einer hart umkämpften und durch viele Unterbrechungen geprägten Partie brachte Jovo Lukić nach 21 Minuten die Europäer in Führung. Kanada bemühte sich im Anschluss, zurück ins Spiel zu finden und drängte auf den Ausgleich, vermisste aber die nötige Präzision vor dem bosnischen Tor.

Die Mannschaft aus Bosnien konzentrierte sich hingegen auf eine stabile Defensive und suchte nur selten den Weg nach vorne, was die Angriffsbemühungen der Kanadier jedoch nicht entscheidend gefährdete. Es bleibt abzuwarten, ob die Elf von Trainer Sergej Barbarez in der zweiten Halbzeit mehr Entlastung in der eigenen Hälfte schaffen kann, um nicht dauerhaft unter Druck zu geraten. Die Aufstellung der Kanadier: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Für alle Fans gibt es gute Nachrichten:Das WM-Spiel zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Aufgrund der Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika beginnen viele WM-Partien spät am deutschen Abend.

Das erste Spiel der Kanadier startet jedoch bereits um 21 Uhr deutscher Zeit





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