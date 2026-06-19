Kanada gewinnt 6:0 gegen Katar - Schwere Verletzung und VAR-Entscheid sorgen für Aufsehen

Kanada besiegt Katar klar mit 6:0 im WM-Spiel. Das Spiel wird von einer schlimmen Verletzung von Ismaël Koné und umstrittenen VAR-Entscheidungen geprägt. Jonathan David überzeugt mit drei Toren.

Kanada hat das Spiel gegen Katar mit einem spektakulären 6:0 -Sieg gewonnen. Das Spiel fand im Stadion statt, in dem Thomas Müller, der letzte Saison bei den Vancouver Whitecaps spielte, seine Karriere begann und sich eine Rückkehr dorthin vorstellen kann.

Katar war überraschend mit einem 1:1 gegen die Schweiz in das Turnier gestartet. Die Partie wurde jedoch von einer schlimmen Verletzung überschattet. Katars Spieler Assim Madibo foulte den kanadischen Spieler Ismaël Koné von hinten. Die Verletzung war sofort sichtbar schwer, die kanadischen Spieler waren entsetzt und es kam zu einer Rudelbildung.

Madibo erhielt die Rote Karte. Medizisches Personal eilte auf den Platz, Mitspieler bildeten einen schützenden Kreis um den Verletzten. Koné wurde auf einer Trage aus dem Stadion gebracht, die Fans spendeten großen Applaus. Madibo war sichtlich schockiert und wurde vom kanadischen Spieler Buchanan getröstet.

Später ging er zu Koné, der ihm signalisierte, dass er keine Schuld trage. Kanada erzielte das erste Tor durch Cyle Larin nach einem Schuss von Richie Laryea, der vom Torwart abprallen ließ. Nur zwei Minuten später traf Jonathan David mit einem Volleyschuss. Der Stürmer von Juventus Turin hatte zuvor zehn Länderspiele ohne Tor absolviert, was zu Kritik geführt hatte, nun war der Druck von ihm genommen.

Danach gab es einen VAR-Entscheid: Homam Al-Amin von Katar foulte Tajon Buchanan knapp außerhalb des Strafraums. Der Video-Assistent bestätigte die Rote Karte für Al-Amin wegen einer klaren Torchance, es gab jedoch keinen Elfmeter, sondern nur Freistoß. Kanadas Trainer Jesse Marsch feierte die Entscheidung mit einer außergewöhnlichen Jubelgestik, die an das Scratchen eines DJs erinnerte.

Der anschließende Freistoß führte zum 3:0 durch Larin, wobei der VAR noch prüfte, ob Larin vorher ein Foul begangen hatte, was aber nicht als ausreichend bewertet wurde. Im weiteren Spielverlauf erzielte Nathan-Dylan Saliba das 4:0 und widmete das Tor seinem verletzten Teamkollegen Koné, der die Rückennummer acht trägt, indem er eine Acht formte und ein Koné-Trikot zeigte. In der Nachspielzeit machte Jonathan David mit seinem dritten Treffer das 6:0 perfekt.

Bayerns Alphonso Davies war nach einer Verletzung zurück, wurde jedoch geschont und blieb auf der Bank. Auf der Bank saß auch Co-Trainer Paul Stalteri, der einst mit Werder Bremen das Double gewann und mittlerweile ergrautes Haar hat. Der Sieg demonstrierte Kanadas offensive Stärke und ließ Katar, das mit einem Unentschieden gegen die Schweiz gestartet war, chancenlos erscheinen





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