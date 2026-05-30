Kanada im WM-Halbfinale: Sidney Crosby darf weiter davon träumen

Kanada hat das Viertelfinale der Weltmeisterschaft besiegt und steht im Halbfinale. Finnland hat auch das Ticket für die Runde der letzten Vier gesichert.

Kanada hat die Chance auf den nächsten WM-Titel erhalten und Superstar Sidney Crosby darf weiter davon träumen. Der Rekordweltmeister zog mit einem überzeugenden Sieg über die USA ins Halbfinale ein und revanchierte sich damit für die Niederlage im Olympia-Endspiel von Mailand.

Knapp drei Monate nach dem 1:2 nach Verlängerung im Finale der Olympischen Winterspiele schlug Kanada diesmal eindrucksvoll zurück. Gegen die Amerikaner stand am Ende ein deutliches 4:0 auf der Anzeigetafel. Den Grundstein legte Macklin Celebrini. Der erst 19 Jahre alte Kapitän brachte Kanada kurz vor der ersten Drittelpause in Führung.

Auch im weiteren Verlauf kontrollierten die Kanadier die Partie. Dylan Holloway erhöhte im zweiten Drittel auf 2:0. Als die USA in der Schlussphase alles nach vorne warfen, sorgten Connor Brown und Sidney Crosby mit zwei späten Treffern für klare Verhältnisse. Für Crosby lebt damit die Hoffnung auf den nächsten großen Titel im Nationaltrikot weiter.

Im anderen Viertelfinale sicherte sich Finnland das Ticket für die Runde der letzten Vier. Die Nordeuropäer gewannen in Zürich mit 4:1 gegen Tschechien und stehen damit erstmals seit ihrem WM-Triumph 2022 wieder im Halbfinale. Nach drei aufeinanderfolgenden Viertelfinal-Niederlagen bei Weltmeisterschaften gelang Finnland damit die Rückkehr in die Spitzengruppe des Turniers. Traumduell ums Endspiel: Im WM-Halbfinale kommt es nun zum Traditionsduell zwischen Kanada und Finnland.

Während Kanada mit Crosby und Co. den nächsten WM-Titel anpeilt, wollen die Finnen nach ihrer Rückkehr in die Vorschlussrunde auch den letzten Schritt Richtung Finale gehen





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