Premierminister Mark Carney bestätigt den Ausschluss Russlands und Belarus von der U20-WM in Kanada. Visa-Verweigerung als Mittel zur Durchsetzung des Sportboykotts.

Der kanadische Premierminister Mark Carney hat am Dienstag während des Gipfeltreffens der Commonwealth-Staaten deutlich gemacht, dass eine Eishockey -Auswahl Russland s nicht an der bevorstehenden U20-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Diese klare Absage steht im direkten Widerspruch zu einer jüngsten Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes (Cas), der die Wiederzulassung russischer Teams zu internationalen Turnieren genehmigt hatte. Carney betonte, dass Solange Russland und sein Verbündeter Belarus den Krieg gegen die Ukraine unterstützen, keine Athleten beider Länder in Kanada antreten dürfen.

Visa-Verweigerung als Instrument der Politik

Um die Nichtteilnahme durchzusetzen, setzt die kanadische Regierung auf die Verweigerung von Einreisevisen für russische und belarussische Sportler sowie Offizielle. Dies entspricht einem bereits angewandten Präzedenzfall, bei dem die Niederlande russischen Turnerinnen die Einreise für Weltmeisterschaften in Rotterdam verweigerten. Der kanadische Eishockeyverband dankte der Regierung in einer offiziellen Mitteilung für diese konsequente Haltung, die sicherstellt, dass keine nationalen Symbole Russlands oder Belarus auf kanadischem Boden gezeigt werden.

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Konkrete Daten zur Junioren-Weltmeisterschaft

Die U20-Weltmeisterschaft findet vom 26. Dezember bis zum 5. Januar 2027 in den Städten Edmonton und Red Deer in der Provinz Alberta statt. Bisher sind zehn Mannschaften für das Turnier qualifiziert, darunter die deutsche U20-Auswahl. Die russische Mannschaft ist aufgrund der politischen Lage Kanadas nicht unter den Teilnehmern vertreten. Diese geografische und zeitliche Festlegung macht die Ausgrenzung Russlands für diesen spezifischen Zeitraum rechtlich und logistisch unumkehrbar.

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Internationale Reaktionen und Boykottdrohungen

Nachdem Finnland als amtierender Weltmeister bereits einen Boykott ankündigte, folgten Schweden, Dänemark, Norwegen und Lettland mit ähnlichen Erklärungen. Auch der tschechische Verbandspräsident sprach sich für einen Ausschluss Russlands aus. Die finnische Stadt Turku, die ursprünglich als Mitausrichter für die WM 2027/2028 vorgesehen war, drohte ihren Rückzug anzukündigen, falls Russland doch zugelassen würde. Deutsche Funktionäre wie Franz Reindl warten noch auf offizielle Statements der kanadischen Regierung bezüglich der praktischen Umsetzung.

Zukunft der A-Mannschaft und DEB-Prüfungen

Für die A-Mannschaft-Weltmeisterschaft vom 14. bis 30. Mai 2027 in Düsseldorf und Mannheim gilt nach dem Cas-Urteil eine andere Rechtslage, da hier die IIHF entscheidet. Der Deutsche Eishockey-Bund prüft derzeit, ob er die Veranstaltung ausrichten kann oder sie zurückgeben sollte. Die Bundesregierung plant einen engen Austausch mit dem DEB über die Folgen des Urteils. Seit Februar 2022 war Russland wegen des Angriffskrieges ausgeschlossen, bevor das Olympia-Finale in Peking stattfand.