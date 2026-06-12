Kanada und Bosnien-Herzegowina trennen sich zum Auftakt 1:1

Bei der Eröffnung des Turniers in Toronto feiern die Gastgeber mit Stars wie Michael Bublé einen Punkt gegen Bosnien-Herzegowina. Nach Rückstand und einer spektakulären Latte rettet Kanada einen verdienten Ausgleich.

In Kanada , genauer in Toronto , herrscht bei der Eröffnungsfeier des Turniers ausgelassene Stimmung. Stars wie Michael Bublé (50) und Alanis Morissette (52), die die kanadische Hymne sang, heizen den Fans ein.

Gastgeber Kanada, trainiert vom ehemaligen Leipziger Coach Jesse Marsch (52), beginnt sein erstes Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. Überraschend fehlt dem Gastgeberteam der angeschlagene Bayern München-Star Alphonso Davies (25) in der Startformation. Bei den Gästen aus Bosnien-Herzegowina sind die Abwesenheiten von Schalke-Routinier Edin Dzeko (40) und Borussia Mönchengladbach-Stürmer Haris Tabakovic (31) deutlich unerwarteter.

Bosniens Trainer, der frühere Bundesligaspieler Sergej Barbarez (54), setzt stattdessen von Beginn an den 1,90 Meter großen Angreifer Jovo Lukic (27) von CFR Cluj ein - eine Entscheidung, die sich schnell auszahlt. Nach einer Ecke köpft Lukic in der 21. Minute zum 1:0 für die Balkan-Mannschaft ein. In der ersten Hälfte zeigen sich die Bosnier gnadenlos effektiv, während Kanada zwar gut dagegenhält, phasenweise spielbestimmend ist und durch David (17.

) und Oluwaseyi (32. ) zwei große Chancen vergibt. Nach dem Seitenwechsel wird die Partie noch spannender. Zuerst hat der ehemalige Schalker und langjährige S04-Fanliebling Sead Kolasinac (32) seinen großen Moment, als er in der 53.

Minute einen Schuss von Kanadas Richie Laryea (31) in einer spektakulären Rettungsaktion aus kurzer Distanz an die eigene Latte lenkt und damit den sicheren Ausgleich verhindert. Im Gegenzug verpasst der Stuttgarter Ermedin Demirovic (28) das mögliche 2:0 für Bosnien, als er frei aufs Tor zusteuert, sich den Ball aber zu weit vorlegt (54. ).

Kanada kommt in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel, bleibt aber im Abschluss oft zu umständlich oder wird durch bosnische Verteidiger auf der Linie gestoppt, wie etwa durch Schalkes Nikola Katic (29) in der 67. Minute gegen Oluwaseyi. Erst in der 79. Minute fällt der verdiente Ausgleich: Der gerade eingewechselte Cyle Larin trifft aus 14 Metern mit einem Schuss ins Tor zum 1:1.

Auf den Tribünen feiern die begeisterten kanadischen Fans und auch Hollywood-Star Ryan Reynolds (49), bekannt aus "Deadpool", ist unter ihnen und feuert lautstark mit. Am Ende bleibt es beim gerechten Unentschieden, mit dem beide Mannschaften gut leben können. Kanada und Bosnien-Herzegowina treffen in der Gruppe B außerdem noch auf die Schweiz und Katar.

Das Spiel zeigte eine kämpferische kanadische Mannschaft, die nach Rückstand nie aufgab, und eine effiziente bosnische Elf, die ihre Chancen nutzte, aber in der zweiten Halbzeit den Sieg aus der Hand gab. Die Entscheidung in der Gruppe wird damit auf die nächsten Spiele verschoben





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