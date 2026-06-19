Kanada widmet Sieg Ismael Kóné

Der 24-jährige Star zog sich einen doppelten Beinbruch zu und wird lange ausfallen. Sein Trainer verspricht, ihm die besten Ärzte zu besorgen.

Der Sieg von Kanada widmet sich ganz Ismael Koné , der sich einen doppelten Beinbruch zugezogen hat. Der 24-jährige Star wird lange ausfallen, doch sein Trainer Jesse Marsch verspricht, ihm die besten Ärzte zu besorgen.

Koné ist das Herz der Mannschaft und sein Ausfall ist ein großer Verlust für die Kanadier. Der Sieg von Kanada war ein wichtiger Moment in der WM, bei der es mit einer Rückkehr von Koné natürlich nichts mehr wird. Er wird vier bis fünf Monate pausieren müssen. Der für Koné eingewechselte Nathan Saliba erzielte nicht nur ein Tor, sondern widmete dieses auch seinem Teamkollegen.

Der Katari Assim Madibo sah dafür die Rote Karte und entschuldigte sich später im Stadion. Der Schreckmoment über die Verletzung von Koné hielt die Euphorie nur kurz, doch die La-Ola-Welle schwappte bald durch die ausverkaufte Arena. Die Kanadier waren so überlegen, dass es eine Rückkehr von Bayern-Profi Alphonso Davies nicht einmal brauchte. Der 25-Jährige machte nach Spielende noch ein paar Sprints und dürfte gegen die Schweiz nach über einem Monat Pause zurückkommen.

Der vielseitig einsetzbare Davies könnte im Mittelfeld die Lücke schließen, die durch den Ausfall von Koné entstanden ist





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