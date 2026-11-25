In den kanadischen Provinzen Alberta und British Columbia finden Skifahrer und Snowboarder menschenleere Pisten, gigantische Gebirge und legendären Pulverschnee. Experten wie Darryl Bowie bestätigen, dass diese Regionen echte Winterwunderländer mit hoher Schneegarantie bieten, wobei die trockene Kälte in den Rocky Mountains ideale Bedingungen für exzellente Schnequalität schafft.

Wahre Ski-Paradiese: In Kanadas westlichen Provinzen Alberta und British Columbia ist man oftmals ganz allein unterwegs. Gigantische Gebirge, verschneite Wälder, zugefrorene Seen und menschenleere Pisten - das ist der Kanadatraum vieler europäischer Skifahrer und Snowboarder.

Jenseits des Atlantiks hoffen sie zu finden, was sie in den gut besuchten und vomgezeichneten Skigebieten der Alpen oft vergeblich suchen: ein weißes Winterwunderland mit Schneegarantie. Aber wie realistisch ist diese Vorstellung?

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„Ziemlich realistisch“, sagt Darryl Bowie, der die westlichen Provinzen Alberta und British Columbia als „echte Ski-Paradiese“ bezeichnet. Als ehemaliger Weltklasse-Skiathlet, Sportfunktionär und Coach ist der Kanadier viel herumgekommen. Er kann vergleichen. Vor allem BC biete einzigartige Skierlebnisse, und Kanadas Pulverschnee sei legendär, betont der Mann aus dem Skiort Whistler.zu Hause.

Vor allem in den Rocky Mountains sind Temperaturen von rund minus 20 Grad keine Seltenheit. Die trockene Kälte ist mit moderner Skikleidung gut auszuhalten, und für die Schneequalität ist sie ein Segen. Sie verhindert, dass der Schnee feucht und schwer wird. Oft lässt sich nicht mal ein Schneeball daraus formen.

Powder nennen die Kanadier diesen Pulverschnee, der in den Alpen kaum zu finden ist.

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„Darauf fährt jeder eine Klasse besser und das noch viele Tage nach dem letzten Schneefall“, bestätigt auch Skilehrer Jack DeRoo, der für den Ski-Big-3-Verbund von Mt. Norquay, Banff Sunshine und Lake Louise unterwegs ist. Sein Arbeitsplatz wirkt wie eine Bilderbuchversion Kanadas. Der Banff-Nationalpark mit seinen überwältigenden Berglandschaften ist der älteste des Landes und die Keimzelle des Tourismus in den Rockies.

Die fast 140 Jahre alten und im Stil schottischer Schlösser erbauten Hotels „Banff Springs“ und „Château Lake Louise“ sind Hotelikonen und Wahrzeichen der Skiregion. Besonders ergiebig fällt der Schnee oft auch in British Columbia rund um Revelstoke und in den Coast Mountains an der Pazifikküste nördlich von Vancouver. Das Skigebiet Whistler-Blackcomb kam in den vergangenen Jahren auf durchschnittlich fast zwölf Meter Schnee, die Hochlagen im zentralen BC und in den Coast Mountains zuweilen auf mehr als 20 Meter pro Saison.

Das für Alpenverhältnisse schneereiche Lech am Arlberg blieb dagegen deutlich unter der Fünf-Meter-Grenze. Wo es so viel Schnee gibt, muss man nicht hetzen. In den Schlangen am Lift gibt es meist kein unschönes Gedrängel wie zuweilen in den Alpen.

„Kanadier liefern sich eher einen Wettbewerb darin, dem anderen den Vortritt zu lassen“, sagt Ski-Coach Bowie. Aber Liftschlangen sind ohnehin selten, so dass die kanadische Höflichkeit kaum auf die Probe gestellt wird. Im zweitgrößten Land der Welt leben nur gut 40 Millionen Einwohner. Nur in Whistler, Lake Louise und Banff Sunshine wird es an Wochenenden wegen der Nähe zu den Metropolen Vancouver beziehungsweise Calgary mal voller.

Skigebiete wie Fernie, Panorama, Kicking Horse, Revelstoke, Sun Peaks, Silver Star, Big White, Red Mountain oder Whitewater liegen dagegen oft mehrere Autostunden von Großstädten entfernt. In der Nebensaison sind sie fast menschenleer. Oft fährt man allein. Das gilt erst recht für jene, die die präparierten Pisten verlassen, was ausdrücklich erlaubt ist.

„'Ski what you can see', lautet unser Motto“, sagt Bowie. Innerhalb der Skiresort-Grenzen werde von der Ski Patrol alles auf Lawinengefahr hin kontrolliert. Das ermögliche sicheres Skifahren auch auf Tiefschneehängen oder durch die oft bis in Gipfellagen reichenden Wälder. Derartiges Freeriden ist in den Alpen meist nur außerhalb der Skigebiete möglich, wo man auf sich selbst gestellt ist und tunlichst einen Bergführer engagieren sollte.

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In Kanadas Resorts ist Skifahren vielfältiger, spielerischer und naturverbundener. Der Lift-Komfort allerdings kann mit dem hohen Standard in den Alpen nicht mithalten. Vor allem kleine Resorts betreiben teils museumsreife Anlagen. Auch europäische Hüttenkultur oder Après-Ski-Gaudi sucht man größtenteils vergebens.

Allenfalls in Whistler wird auch mal in Skischuhen auf Tischen getanzt. Zwei Autostunden nördlich von Vancouver bietet der Ski-in-ski-out-Ort mehr Bars, Restaurants, Hotels und Geschäfte als manche Großstadt im Land. Auch die Anzahl der Pisten und Freeride-Hänge ist groß. Auf Höhe der Mittelstationen sind die beiden Skiberge des Ortes, Whistler- und Blackcomb-Mountain, spektakulär durch die Peak-2-Peak-Seilbahn verbunden.

Sie überbrückt eine Distanz von 4,4 Kilometern. Ihre Gondeln schweben bis zu 436 Meter über dem Tal. Dann wäre da noch Heliskiing, das 1965 in Kanada erfunden wurde. Dabei bringen Hubschrauber kleine Gruppen von Skifahrern auf einsame Höhen, von wo sie durch unberührtes Weiß ins Tal gleiten, angeführt von Guides.

Bei guten Bedingungen seien oft viele Tiefschneeabfahrten an einem einzigen Tag möglich, „während man in den Alpen oft wochen- oder monatelang auf eine einzige Abfahrt in unberührtem Schnee warten muss“, sagt der ausgewanderte Bayer Michael Brackenhofer vom Anbieter White Wilderness Heliskiing in der Nähe von Terrace. Rund 40 Anbieter gibt es in BC - und mehr Heliski-Lodges als in jedem anderen Land.

Billig ist das Erlebnis nicht: Selbst bei relativ günstigen Anbietern wie White Wilderness kostet ein Paket mit sieben Übernachtungen rund 9.500 Euro. Selbst für einen Schnuppertag wie bei RK in Panorama mit drei Abfahrten werden rund 850 Euro fällig. Ein klassischer Skiurlaub dagegen ist für Einzelreisende zuweilen kaum teurer als ein vergleichbarer Urlaub in den Alpen. Eine Woche zum Saisonauftakt ab 28.

November im Vier-Sterne-Hotel mit Flug ab Frankfurt und sechs Tagen Skipass hat der Veranstalter Stumböck Club für 2.346 Euro im Programm. In derselben Zeit kostet ein vergleichbares Viersternehotel im österreichischen Stubaital beispielsweise 1.259 Euro und der Skipass 355 Euro. Addiert man eine Autofahrt ab Frankfurt mit 1.100 Kilometern und einen an der Pendlerpauschale orientierten Kilometersatz von 0,38 Euro kommen 2.032 Euro zusammen. So gesehen ist der Kanada-Skiurlaub für einen Alleinreisenden nur 314 Euro teurer.

Dies ist ein Beispiel, doch es zeigt: Verglichen mit dem Skiurlaub in den Alpen, ist ein Kanada-Erlebnis mit Pulverschnee nicht so unerreichbar, wie man denken könnte. Reist man als Paar oder in der Gruppe, wird es allerdings doch deutlich teurer, da weitere Flugtickets bezahlt werden müssen, während beim Alpenurlaub die Fahrtkosten für die Anreise im Auto geteilt werden können. Die Skisaison in Alberta und British Columbia dauert in der Regel von Ende November bis Mitte April. Einige Skigebiete öffnen früher oder schließen später.