Kanadischer Mittelfeldspieler Ismael Koné nach harten Foul gegen Katar schwer verletzt - 5:0-Sieg überschattet

Ein unglücklicher Zusammenprall zwischen Ismael Koné und Assim Madibo führte zu einer schweren Beinverletzung des Kanadiers, der die Weltmeisterschaft für ihn vermutlich beendet. Der Vorfall löste Diskussionen über das Strafmaß aus, während Kanada das Spiel zuhause souverän mit 5:0 beendete.

Der spektakuläre 5:0-Erfolg der kanadischen Nationalmannschaft über Katar wurde von einer dramatischen Szene überschattet, die die Zuschauer in stille Bestürzung versetzte. In der 51. Minute stoppte Ismael Koné , ein zentraler Mittelfeldakteur, einen schnellen Gegenangriff der Katarer.

Nachdem er den Ball erobert hatte, wurde er von dem Katar-Spieler Assim Madibo, der den Ball nachlaufen wollte, unglücklich am Bein getroffen. Koné reagierte sofort, griff schockiert nach seinem Bein und musste sich auf den Boden krümmen. Trainer Jesse Marsch und die Ersatzspieler eilten sofort herbei, um den verletzten Kanadier zu schützen, während gleichzeitig die Spieler beider Teams sich zunächst hitzig gegenüberstanden. Schnell wurde jedoch klar, dass auch Madibo von dem Vorfall tief erschüttert war.

Er stand mit den Händen am Kopf, während der kanadische Veteran Bobby Buchanan ein tröstendes Wort fand. Der Vorfall löste eine kurze, aber intensive Diskussion auf dem Platz aus, die von den Offiziellen und den Zuschauern aufmerksam verfolgt wurde





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