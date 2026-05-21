Kandidat fühlt sich nach Verlust gegen Jäger in Gefragt – Gejagt betrogen

Michael Meichsner wirft der ARD Ungleichbehandlung in der Finalrunde von Gefragt – Gejagt vor, weil unterschiedliche Antworten unterschiedlich bewertet wurden, was zu einem Verlust von 108000 Euro führte.

Im August 2023 endete die aktuelle Ausgabe der Fernseh-Quizshow Gefragt – Gejagt mit einer dramatischen Schlussrunde, die bis ins Nachleben der Sendung nachhallte. Das Rateteam um Michael Meichsner stellte sich im Finale dem Jäger Sebastian Jacoby und musste in der Schnellraterunde knapp die Entscheidung verlieren.

Der Verlust war für das Team nicht nur ein sportlicher Rückschlag, sondern bedeutete auch den Verlust einer Geldsumme von insgesamt 108000 Euro, von denen Meichsner einen Anteil von 36000 Euro erwartete. Der Kandidat fühlte sich jedoch betrogen und richtete öffentlich schwere Vorwürfe an die ARD, die die Sendung produziert, weil seiner Meinung nach ungleiche Entscheidungen getroffen wurden.

Er behauptete, dass die Verantwortlichen bei einer ungenauen Antwort des Jägers ein Auge zugedrückt hätten, während seinem eigenen Team dieselbe Kulanz verweigert worden sei. Diese Wahrnehmung führte zu einem öffentlichen Aufschrei, der sowohl in den sozialen Medien als auch in den Printmedien für Diskussionen sorgte. Im Kern der Beschwerde stehen zwei konkrete Fragen, die laut Meichsner spielentscheidend waren.

In einer Frage, die nach einer glücksbringenden Pflanze mit dem Nachnamen eines berühmten Künstlers fragte, antwortete Jäger Jacoby mit Kleeblatt, obwohl die korrekte Form Klee gewesen wäre. Die ARD erklärte diese Antwort als richtig und ließ sie in die Punktewertung einfließen. Gleichzeitig erhielt das Team von Meichsner die Frage nach dem Stadtteil New Yorks, in dem einst der legendäre Cotton Club lag.

Das Team nannte Manhattan, worauf die Redaktion beharrte, dass die exakte Antwort Harlem verlangt sei, obwohl Harlem zum Stadtbezirk Manhattan gehört. Diese strenge Auslegung führte dazu, dass das Team die Punkte verlor und damit die finale Niederlage eintrat. Meichsner interpretierte die unterschiedliche Behandlung als klaren Hinweis auf eine bevorzugte Behandlung des Jägers, was er in einem Interview mit einer Boulevardzeitung publik machte.

Nach der öffentlichen Beschwerde wandte sich Meichsner an die Bildzeitung und ließ sich rechtlich beraten, um eine Rückzahlung der angeblich zu Unrecht verlorenen 36000 Euro zu erwirken. Die Redaktion der ARD zeigte sich jedoch ungerührt und verwies auf die offiziellen Regeln, die beide Antworten klar definierten. Ein formelles Nachverfahren wurde eingeleitet, jedoch kam es zu keinem gerichtlichen Erfolg für den Kandidaten. Die Kontroverse bleibt jedoch ein prägendes Beispiel dafür, wie sensible Entscheidungen in Live-Quizshows zu Vertrauensverlust bei Teilnehmern führen können.

Beobachter sehen in diesem Fall ein Lehrstück für die Notwendigkeit klarer, transparent formulierter Fragen und einer konsequenten Anwendung der Bewertungsregeln, um ähnliche Streitigkeiten in Zukunft zu vermeiden. Die Debatte hat zudem eine breitere Diskussion über die Fairness von Fernsehspielshows ausgelöst. Einige Medien kritisieren, dass die Produktionsteams zu viel Spielraum bei der Bewertung von Antworten besitzen und dadurch die Wahrnehmung von Manipulation schüren können.

Andere argumentieren, dass die Komplexität der Fragen und die Notwendigkeit schneller Entscheidungen im Live-Format unvermeidlich sind und dass ein gewisses Maß an subjektiver Einschätzung nicht vollständig auszuschließen sei. Ungeachtet dessen bleibt die Episode ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie ein einzelner Verlust von rund 108000 Euro nicht nur finanzielle Konsequenzen hat, sondern auch das Vertrauen der Zuschauer in die Integrität einer der beliebtesten Spielshows des Landes beeinträchtigen kann





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Gefragt – Gejagt ARD Spielshow Kontroverse Gewinnstreit

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