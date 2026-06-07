Kandidat liefert einen der lustigsten Momente in der Geschichte von 'Gefragt - Gejagt'

In der ARD-Quizshow 'Gefragt - Gejagt' sorgte Kandidat Marc Bulling mit einer falschen, aber umso amüsanteren Antwort für einen unvergesslichen Lacher. Seine spontane Antwort 'Bier' auf die Frage nach einem im Wort 'Insekten' versteckten alkoholischen Getränk ließ selbst Moderator Alexander Bommes nicht kalt.

Bei der beliebten ARD- Quiz show Gefragt - Gejagt kommt es in der rasanten Schnellraterunde oft zu überraschenden und humorvollen Momenten. Ein besonders denkwürdiger Vorfall ereignete sich mit Kandidat Marc Bulling , einem Speditionskaufmann aus Schwäbisch Gmünd.

Während der Fragerunde, in der es darum geht, unter Zeitdruck so viele Fragen wie möglich zu beantworten, um Punkte für das eigene Team zu sammeln, passierte ihm ein folgenschwerer Lapsus. Moderator Alexander Bommes stellte die Frage, welche Bezeichnung für ein alkoholisches Getränk sich im Wort Insekten verstecke. Marc Bulling antwortete ohne zu zögern und mit großer Überzeugung: Bier. Diese Antwort, obwohl offensichtlich falsch, löste im Studio sofortige Heiterkeit aus und brachte selbst den sonst so souveränen Moderator zum Schmunzeln.

Die korrekte Lösung wäre Sekt gewesen, da sich das Wort Sekten im Plural Insekten verbirgt. Bullings spontane Assoziation war zwar kreativ, aber inhaltlich nicht zutreffend. Dennoch blieb der Moment unvergessen, zumal Alexander Bommes nach der Runde noch einmal scherzhaft darauf zurückkam und sagte: Insekten und Bier, da komme ich noch nicht darüber hinweg. Der Vorfall zeigt, wie unter Zeitdruck Assoziationen manchmal schneller sind als das logische Denken.

Trotz des verlorenen Punktes für diese Frage blieb die Stimmung im Team ausgezeichnet. Marc Bulling und seine Mitspieler qualifizierten sich souverän für das Finale der Sendung. Dort mussten sie sich jedoch knapp der erfahrenen Jägerin Adriane Rickel geschlagen geben. Am Ende stand also eine veritable Finalteilnahme, aber leider kein Sieg.

Der amüsante Fauxpas von Marc Bulling ist dennoch in die Geschichte der Sendung eingegangen und wird immer wieder als Beispiel für die skurrilen Momente im Quizformat genannt. Solche Ereignisse tragen maßgeblich zur Beliebtheit von Gefragt - Gejagt bei, denn sie demonstrieren, dass selbst kluge Kandidaten unter Stress ihre witzigen Seiten zeigen. Marc Bulling hat mit seiner unkonventionellen Antwort jedenfalls für einen denkwürdigen Lacher gesorgt und bleibt den Zuschauern in bester Erinnerung.

Es bleibt abzuwarten, ob er selbst bei späteren Wiederholungen der Sendung über seinen Ausrutscher lachen kann - die Zuschauer tun es jedenfalls





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Markanter Lacher im ARD-Quiz: Kandidat verwechselt Insekten mit BierBei der schnellen Raterei in der ARD-Show "Gefragt - Gejagt" unterlief Kandidat Marc Bulling ein amüsanter Lapsus. Auf die Frage, welches alkoholische Getränk sich im Wort "Insekten" verbirgt, antwortete er prompt "Bier" - eine kreative, aber falsche Assoziation, die selbst Moderator Alexander Bommes zum Schmunzeln brachte. Die richtige Lösung wäre "Sekt" gewesen, doch der Fauxpas blieb als denkwürdiger Moment in Erinnerung.

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