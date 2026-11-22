„Das große Promi-Büßen“ kehrt 2026 mit der fünften Staffel zurück. Welche Prominenten als Kandidatinnen und Kandidaten dabei sind, erfahren Sie hier.

„Das große Promi-Büßen“ kehrt 2026 mit der fünften Staffel zurück. Welche Prominenten als Kandidatinnen und Kandidaten dabei sind, erfahren Sie hier.

“ stellen sich erneut bekannte Persönlichkeiten ihrer Vergangenheit. Dabei geht es nicht nur um die Aufarbeitung vergangener Ereignisse, sondern auch um die Frage, ob die Teilnehmenden bereit sind, ihr eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen. Einige der eingeladenen Promis haben bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. In der Sendung werden sie mit früheren Aussagen und Handlungen konfrontiert und erhalten die Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzulegen.

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Moderatorin Olivia Jones übernimmt dabei erneut die Aufgabe, unbequeme Fragen zu stellen und die Kandidatinnen und Kandidaten zur Auseinandersetzung mit ihrem Verhalten zu bewegen. Neben den Gesprächen gehören auch verschiedene Büßer-Spiele und Herausforderungen zum Konzept. Wer sich den Aufgaben nicht gewachsen zeigt oder keine ausreichende Bereitschaft zur Selbstreflexion erkennen lässt, scheidet im Verlauf der Staffel aus. Am Ende bleibt eine Person übrig, die sich im Idealfall nicht nur gegen die Konkurrenz durchgesetzt, sondern auch einen persönlichen Entwicklungsprozess durchlaufen hat.

Joyn an zwei Welt- und zwei Europameisterschaften teil. Heute steht der ehemalige Fußballprofi aus einem ganz anderen Grund im öffentlichen Fokus: Gegen ihn geht es um mehr als 100 mutmaßliche Betrugsfälle.die Konfrontation und steht gern im Mittelpunkt. Die Reality-TV-Bekanntheit sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit und scheut dabei auch Auseinandersetzungen mit anderen nicht. Konflikte werden für sie nicht selten zum Mittel, um im Gespräch zu bleiben.mit ihrem Verhalten im Beziehungstest massiv in die Kritik.

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Frauenfeindliche Aussagen, ausgeprägte Eifersucht und der Vorwurf, von ihren ehemaligen Partnerinnen „entmannt“ worden zu sein, sorgten für kontroverse Momente. Beide hatten zuvor ein betont maskulines Selbstbild vermittelt, das in der Sendung jedoch erhebliche Risse bekam. LautCosimo Citiolo ist bekannt dafür, Reality-TV-Formate mit seiner temperamentvollen Art zu prägen. Als „Checker vom Neckar“ sorgt er regelmäßig für laute Auftritte, provokante Aussagen und emotionale Auseinandersetzungen, so.

Dabei nimmt er offenbar nicht immer Rücksicht auf die Reaktionen seiner Mitmenschen. Wird sein eigenes Verhalten jedoch kritisiert oder stößt er auf Widerstand, reagiert derRaffaela Raab vertritt eine kompromisslose Haltung zum Veganismus und macht daraus regelmäßig ein öffentliches Thema. Die Tierschutzaktivistin ist vor allem durch provokante Straßeninterviews aufbekannt geworden. Darin konfrontiert sie Passanten unter anderem mit ihrem Konsum von Fleisch und Milchprodukten.

Wegen ihrer kontroversen Inhalte musste sie sich bereits mehrfach mit Sperrungen auf sozialen Plattformen auseinandersetzen, berichtetmusste sie das Format vorzeitig verlassen, nachdem sie ihren Love Interest Joshi handgreiflich angegangen war. Auch bei „Germany Shore“ fiel die Teilnehmerin bereits durch ihr impulsives und wiederholt eskalierendes Verhalten auf. Nadja Großmann ist im Reality-TV vorwiegend durch heftige Auseinandersetzungen, persönliche Beleidigungen und die Verbreitung intimer Gerüchte aufgefallen.

In der „Runde der Schande“ könnte sich nun zeigen, wie sie mit der Kritik an ihrem Verhalten umgeht: Bleibt sie bei ihrer bisherigen Haltung oder zeigt sie sich ungewohnt zurückhaltend?bekannt. Dort wurden Mobbing- und Lästervorwürfe gegen sie laut. Doch damit nicht genug: Einen Streit wehrte sie mangels Argumenten unvermittelt per Spuckattacke ab.veröffentlicht. Dabei bezieht die Content Creatorin häufig Familienmitglieder oder Freundinnen und Freunde ein.

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Im März 2025 löste ein Video heftige Kritik aus, in dem sie die koreanische Sprache als „Geheimsprache“ bezeichnete. Der Beitrag wurde als kulturunsensibel und rassistisch wahrgenommen. In der „Runde der Schande“ stellt sich daher die Frage, ob Anna Miltina ihr damaliges Verhalten inzwischen kritisch reflektiert oder weiterhin an ihren Aussagen festhält.