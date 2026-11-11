Kane betont Ziel: Champions League mit Bayern gewinnen

Ernstes Ziel: Harry Kane will mit dem FC Bayern die Champions League erobern und dabei neue goldene Ära schaffen. Seine Ambitionen und Erfahrungen aus Tottenham und Premier League prägen seine Vision.

Harry Kane, der 33-jährige Stürmer des FC Bayern, hat in einem Interview seine Ambitionen für die kommende Saison dargelegt. Er betont, dass er den Ballon d'Or erneut gewinnen möchte, aber gleichzeitig die Champions League mit Bayern als sein Hauptziel sieht.

Ambitionen und Zielsetzung

Kane erklärte, dass er stolz sei, den Ballon d'Or gewonnen zu haben, und dass er den Titel gerne verteidigen wolle. Er fügte hinzu, dass er sich bewusst sei, dass viele andere großartige Spieler ebenfalls Chancen haben. Seine Hauptfokussierung liegt jedoch auf dem Gewinn der Champions League mit Bayern.

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Er sagte, dass er mit Bayern die Champions League gewinnen möchte, weil er bereits viele Titel mit dem Klub errungen hat und das Gefühl eines europäischen Champions als besonders wertvoll empfindet. Kane betonte, dass er mindestens einmal mit Bayern die Champions League gewinnen möchte und dass er sich dabei ein unglaubliches Gefühl vorstellen könne.

Erfahrungen aus Tottenham und Positionen

In seiner Jugend bei Tottenham spielte Kane im Mittelfeld und auf verschiedenen Positionen. Unter Mauricio Pochettino wurde er als Nummer 9 eingesetzt, weil er Tore erzielte und Läufe hinter die Abwehr machte. Unter José Mourinho erhielt er mehr Freiheiten, was sein Spiel auf ein neues Niveau hob.

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Er betonte, dass er sein Passspiel als eine seiner größten Stärken sehe und dass er, wenn er sich tiefer fallen lasse, den Ball auch unter Druck gut verarbeiten könne. In der aktuellen Saison gewann er sowohl den Playmaker Award als auch den Golden Boot in der Premier League.

Der Wechsel zu Bayern und neue Möglichkeiten

Der Wechsel zu Bayern sei ein großer Schritt in seiner Karriere gewesen. Er erklärte, dass die Unterstützung des Klubs, der Mitarbeiter und des Trainers ihm geholfen habe, sein volles Potenzial zu entfalten. Kane betonte, dass er sich selbst herausgefordert habe, um ein höheres Niveau zu erreichen.

Er sagte, dass die Mannschaft und das Umfeld bei Bayern es ihm ermöglicht habe, ein anderes Level zu erreichen. Kane sieht Bayern als das Umfeld, in dem er neue Erfolge erzielen könne, und betont, dass er mit Bayern die Champions League gewinnen wolle.

Zukunft und weitere Ziele

Kane erklärte, dass sein Fokus momentan auf Bayern liege. Er betonte, dass die Mannschaft großartig sei und dass er hier extrem glücklich sei. Er erwähnte, dass sie mit Bayern weitere Ziele verfolge, darunter die Champions League, die Bundesliga dominieren und die Titel verteidigen, die sie in der vergangenen Saison gewonnen haben.

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Er schloss mit der Aussage, dass er gelernt habe, dass man nicht immer alles selbst bestimmen könne, sondern dass man an sich selbst glauben und hart arbeiten müsse, um die nächsten Erfolge zu erzielen.