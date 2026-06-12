Kane Parsons: 'Backrooms'-Regisseur verzichtet bewusst auf Marvel und Star Wars

Der junge Filmemacher Kane Parsons hat mit 'Backrooms' einen Kinoerfolg gelandet. Statt sich von Hollywoods großen Franchises locken zu lassen, setzt er auf eigene Ideen und künstlerische Integrität.

Nach dem sensationellen Erfolg von ' Backrooms ' im Kino steht dem jungen Regisseur Kane Parsons die Filmwelt offen. Doch statt sich von Hollywood s großen Franchises wie Marvel oder 'Star Wars' blenden zu lassen, setzt der 20-Jährige bewusst auf eigene Ideen.

In einem Interview mit der 'New York Times' stellte Parsons klar, dass er kein Interesse an der Arbeit mit etablierten Marken habe.

'Nein, ich denke, abgesehen von ein oder zwei Dingen aus meiner eigenen Kindheit. Sachen aus den frühen 2000ern, ein oder zwei Dinge, ohne sie beim Namen zu nennen; da gibt es vielleicht schon etwas. Aber das sind die einzigen. Ansonsten eigentlich nichts.

', erklärte er. Grundsätzlich sei er 'nicht besonders an IP-Arbeit interessiert'. Stattdessen wolle er sich 'fast ausschließlich auf originale Projekte konzentrieren, weil ich das mache, um das Leben zu verarbeiten, so wie Kunst eben funktioniert'. Diese Haltung ist bemerkenswert in einer Branche, die oft auf sichere Werte setzt und junge Talente schnell mit großen Budgets und bekannten Marken ködert.

Parsons' Weg ist ungewöhnlich: Von einer viralen YouTube-Webserie zum Kinoregisseur eines von A24 produzierten Horrorfilms, der weltweit Millionen einspielte. Sein Erfolg zeigt, dass starke eigene Ideen auch ohne Rückgriff auf bekannte Franchises funktionieren können. In den vergangenen Jahrzehnten hätte ein solcher Durchbruch fast zwangsläufig zu Angeboten für Marvel- oder 'Star Wars'-Filme geführt. Doch Parsons winkt ab.

Er sieht seine künstlerische Motivation gefährdet, wenn er in die Gedankenwelt anderer eintaucht.

'Ich stelle fest, dass es mir schadet, mich in die Sichtweise eines anderen Menschen auf das Leben hineinzuversetzen, weil das meinen ursprünglichen Antrieb beschädigt. ', sagte er. Stattdessen wolle er sich auf Projekte konzentrieren, die seine eigene Lebenserfahrung widerspiegeln. Diese Entscheidung ist mutig und könnte ihm langfristig mehr kreative Freiheit und Authentizität bringen.

Für Parsons ist 'Backrooms' erst der Anfang. Der junge Filmemacher hat bewiesen, dass er mit minimalen Mitteln maximalen Impact erzeugen kann. Nun steht er vor der Herausforderung, sein nächstes Projekt zu realisieren - ohne auf die Sicherheit großer Marken zurückzugreifen. Die Filmwelt beobachtet gespannt, ob er diesen Weg fortsetzen kann.

Sollte es ihm gelingen, könnte er zum Vorbild einer neuen Generation von Filmemachern werden, die beweisen, dass Originalität und künstlerische Integrität auch im Mainstream-Kino ihren Platz haben. Vorerst bleibt 'Backrooms' das beste Beispiel dafür, wie wirkungsvoll eine starke eigene Idee sein kann. Kane Parsons scheint genau zu wissen, dass weniger manchmal mehr ist - besonders am Anfang einer vielversprechenden Karriere.

Mit seinem Fokus auf originale Geschichten und dem Verzicht auf Lizenzproduktionen setzt er ein Statement, das in Hollywood selten geworden ist. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sich dieser Ansatz auszahlt





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