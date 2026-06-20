Kane Parsons: Der 21-jährige Regisseur, der Kinosäle weltweit füllt

Kane Parsons ist ein junger Regisseur, der mit seinem Film 'Backrooms' Kinosäle weltweit füllt. Sein Budget für den Film betrug nur knapp 9 Millionen Euro, aber trotzdem ist 'Backrooms' ein großer Erfolg geworden und hat bereits fast 230 Millionen Euro eingespielt.

Kane Parsons , der 21-jährige Regisseur , der mit seinem Film ' Backrooms ' Kinosäle weltweit füllt, hat noch vor wenigen Jahren in seinem Wohnzimmer YouTube-Videos erstellt. Sein Budget für den Film betrug nur knapp 9 Millionen Euro, aber trotzdem ist ' Backrooms ' ein großer Erfolg geworden und hat bereits fast 230 Millionen Euro eingespielt.

Der Film handelt von einer Therapeutin, die in den 'Backrooms' nach einem vermissten Patienten sucht. Kane Parsons hat sich bereits bei YouTube eine große Fangemeinde aufgebaut und hat sich entschieden, den Film mit einem kleinen Budget zu produzieren, um nicht von großen Filmstudios abhängig zu sein. Der Film hat eine packende und beklemmende Atmosphäre und sorgt für den Horror-Hype des Jahres.

Kane Parsons ist ein Beispiel dafür, dass man mit Leidenschaft und Hartnäckigkeit erfolgreich werden kann, auch ohne eine Filmschule besucht zu haben. Seine nächste Herausforderung wird sein, einen neuen Film zu produzieren, der wiederum erfolgreich wird





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