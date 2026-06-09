Kane Parsons: Der junge Regisseur setzt auf eigene Ideen statt auf Franchises

Nach dem Erfolg von 'Backrooms' lehnt Kane Parsons Angebote für Marvel- und Star-Wars-Filme ab und konzentriert sich auf originale Projekte.

Nach dem überwältigenden Kinoerfolg von " Backrooms " steht dem jungen Regisseur Kane Parsons die Film welt offen. Doch anders als viele seiner Altersgenossen setzt er bewusst nicht auf große Franchises wie Marvel oder Star Wars, sondern auf seine eigenen kreativen Visionen.

Mit gerade einmal 20 Jahren schaffte Parsons den Sprung von einer viralen YouTube-Webserie zum ernst genommenen Kinoregisseur. Sein Film "Backrooms", produziert von A24, wurde zu einem Überraschungshit und bewies, dass originelle Ideen auch ohne riesige Budgets das Publikum begeistern können. In einer Branche, die oft auf bekannte Marken setzt, ist sein Erfolg ein seltenes Phänomen. Parsons selbst sieht sich nicht als Teil des Hollywood-Systems, sondern als Künstler, der das Leben durch seine Arbeit verarbeitet.

In einem Interview wurde Parsons direkt gefragt, ob er Interesse an der Arbeit mit sogenannter Legacy-IP habe, also an Fortsetzungen oder Adaptionen etablierter Stoffe. Seine Antwort war deutlich: Nein, abgesehen von ein oder zwei Dingen aus seiner eigenen Kindheit, die ihn stark geprägt hätten. Diese wenigen Ausnahmen nannte er nicht beim Namen, betonte aber, dass er grundsätzlich nicht an IP-Arbeit interessiert sei.

Stattdessen wolle er sich fast ausschließlich auf originale Projekte konzentrieren, weil er das mache, um das Leben zu verarbeiten, so wie Kunst eben funktioniere. Er erklärte weiter, dass es ihm schade, sich in die Sichtweise eines anderen Menschen auf das Leben hineinzuversetzen, da dies seinen ursprünglichen Antrieb beschädige. Nur wenn eine Geschichte seine eigene Lebenserfahrung so stark geprägt habe, dass er sich als Teil dieser Unterhaltung fühle, könne er sich eine Ausnahme vorstellen.

Diese Haltung ist bemerkenswert in einer Zeit, in der Hollywood immer stärker auf sichere Banken setzt. Während viele junge Regisseure den Lockungen großer Studios erliegen, bleibt Parsons seinem Weg treu. Er weiß, dass weniger manchmal mehr ist, besonders am Anfang einer vielversprechenden Karriere. Mit "Backrooms" hat er gezeigt, dass eine starke eigene Idee die Massen bewegen kann.

Sein nächstes Projekt ist noch nicht bekannt, aber die Erwartungen sind hoch. Fans hoffen auf weitere originelle Geschichten, die aus dem Rahmen fallen. Parsons selbst scheint keine Eile zu haben, den nächsten Schritt zu wagen. Er will sichergehen, dass seine Arbeit authentisch bleibt und nicht zur bloßen Ware verkommt.

In einer Branche, die oft von schnellen Aufstiegen und ebenso schnellen Abstürzen geprägt ist, könnte Kane Parsons der Beweis sein, dass Beständigkeit und künstlerische Integrität sich am Ende auszahlen





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