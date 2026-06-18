Kane's unusual approach to penalty spot causes criticism from former player

Former football star Kevin-Prince Boateng criticized Harry Kane's unusual approach to penalty spot, claiming it could provoke the goalkeeper to leave his box too early.

NEWS TEXT: Der erste Versuch verschoss. Glück im Unglück für ihn: Kroatiens Torwart Dominik Livaković (31) stand minimal nicht mehr auf der Linie. Der Versuch musste wiederholt werden.

Diesmal blieb der Engländer sicher – Harry Kane eben. Doch ein ehemaliger Fußball-Star hat sich danach sehr kritisch gegenüber dem Stürmer vom FC Bayern geäußert. So stört Kevin-Prince Boateng (39) das besondere Anlaufverhalten von Kane beim Elfmeter. Durch sein Verzögern würde er es provozieren, dass der Keeper seinen Kasten zu früh verlässt.

Boatengs Forderung bei "CBS" daher: "Das sollte verboten werden!

" Den Regeln nach ist Kanes Verhalten allerdings erlaubt. So muss laut den Statuten ein flüssiger Bewegungsablauf zu erkennen sein. Der Schütze darf nicht abrupt abstoppen, ein Verlangsamen dagegen ist erlaubt. Im Fall vom Strafstoß gegen Kroatien war dieser Schritt sehr bewusst, wie Kane im Nachgang erläuterte.

"Als ich mir die Aufzeichnungen ansah, fiel mir auf, dass er gerne früh herausläuft. Daher wusste ich, dass die Chance bestand, dass er bei einem verzögerten Anlauf von der Linie abkommen würde.

" Trotzdem verschoss er den ersten Versuch in die rechte untere Ecke. Dementsprechend habe er beim nächsten Anlauf die Technik "ein wenig angepasst. Genau aus diesem Grund recherchiere ich so gründlich, und am Ende hat es für mich gut funktioniert.

" Kane visierte die gleiche Ecke an, während Livaković diesmal in die andere sprang – das 1:0 für England war perfekt. Am Ende stand ein überzeugendes 4:2 – eine erste echte Kampfansage der Three Lions, die in der Gruppenphase noch auf Ghana (23.6. , 22 Uhr) und Panama (27.6. , 23 Uhr) treffen.

Möglich, dass Kane dort wieder aus elf Metern antritt. Kevin-Prince Boateng wird dann genau beobachten, wie der 32-Jährige anläuft





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