Der Gasthof-Chef Stefan Kastner spendiert über 200 Gästen kostenlose Wiener Schnitzel während des Public Viewing des DFB-Pokalfinales zwischen Bayern München und Stuttgart.

Der Chef des Waldgasthofs Buchenhain, Stefan Kastner, organisiert ein großes Public Viewing für das DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und Stuttgart. Als besondere Geste spendiert er allen Gästen kleine Kane-Schnitzel , die nach dem Vorbild des Wiener Schnitzels zubereitet werden.

Über 200 Gäste folgen der Einladung und genießen das kostenlose Essen. Der Gasthof-Chef erklärt, dass das Schnitzel-Ritual nach dem Vorbild des Wiener Schnitzels zubereitet wird und dass der Koch sich die Zeit nehmen muss, das Butterschmalz immer wieder auf die Panade zu machen, damit diese schön wellig wird. Der beste Torjäger Europas, Harry Kane, hat sich in dieser Saison 61 Schnitzel erspielt und wird die Aktion in der neuen Saison fortsetzen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kane-Schnitzel Waldgasthof Buchenhain Public Viewing DFB-Pokalfinale Bayern München

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mehr als 200 mutmaßliche Ebola-Tote im Ostkongo gemeldetIm Osten der Demokratischen Republik Kongo steigt die Zahl der Ebola-Verdachtsfälle weiter an.

Read more »

Ebola: Bereits mehr als 200 Todesopfer in Demokratischer Republik KongoDurch den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Behördenangaben schon mehr als 200 Menschen gestorben. 204 der 867 gemeldeten

Read more »

Nvidia Vera: 200-Milliarden-CPU-Markt umfasst auch ChinaNvidia-CEO Jensen Huang bestätigt in Taipeh: Der prognostizierte 200-Milliarden-Dollar-Markt für die neue Vera-CPU schließt auch China mit ein.

Read more »

Zahl mutmaßlicher Ebola-Toter steigt auf über 200Kinshasa - Bei dem Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Nach Angaben der kongolesischen

Read more »