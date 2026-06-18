Kane startet stark, doch Hamann zweifelt an seiner Führungsrolle bei der WM

Harry Kane hatte einen perfekten Start in die Weltmeisterschaft 2026, doch Didi Hamann fragt sich, ob er England wirklich zum WM-Titel führen kann. Der ehemalige Bayern-Profi hat Zweifel an Kanes Vielseitigkeit und meint, dass er nicht so gut aus dem Konter heraus treffen kann wie andere Stürmer im Turnier.

Harry Kane (32) hatte einen perfekten Start in die Weltmeisterschaft 2026, als er 'Man of the Match' wurde und zwei Tore erzielte. Doch Didi Hamann (52), TV-Experte des irischen Senders 'RTE', fragt sich, ob Kane wirklich der Spieler ist, der England zum WM-Titel führen kann.

Kane ist bereits englischer WM-Rekordtorschütze, doch Hamann betont, dass die meisten seiner Tore in der Vorrunde gefallen sind. Er zweifelt auch an Kanes Vielseitigkeit und meint, dass er nicht so gut aus dem Konter heraus treffen kann wie andere Stürmer im Turnier. Kane selbst hatte die beste Saison seiner Karriere beim FC Bayern und will mit der Nationalmannschaft genau da weitermachen. Als nächstes stehen die Spiele gegen Ghana (23. Juni, 22 Uhr) und Panama (27. Juni, 23 Uhr) an





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