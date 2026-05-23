Kang feiert Comeback in X-Men '97

Der Comic-Bösewicht Kang feiert ein überraschendes Comeback in der zweiten Staffel von „X-Men '97“ auf Disney+. Der Schauspieler Jonathan Majors wurde von Disney entlassen, nachdem gegen ihn Vorwürfe der häuslichen Gewalt laut wurden.

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Der Comic-Bösewicht Kang feiert ein überraschendes Comeback. Der Schauspieler Jonathan Majors wurde von Disney entlassen, nachdem gegen ihn Vorwürfe der häuslichen Gewalt laut wurden. Es bleibt jedoch fraglich, ob Majors seine Stimme für die Figur Rama-Tut leihen wird, die in der zweiten Staffel von „X-Men '97“ eine Rolle spielen wird. Der Trailer zur zweiten Staffel wurde auf der Comic-Con-Revolution in Ontario gezeigt.

In dem Trailer sieht man diverse X-Men, darunter Wolverine, Cyclops und Rogue, aber auch bekannte Gegenspieler wie den mächtigen Mutanten Apocalypse oder Rama-Tut. Die neue Staffel wird aller Voraussicht nach im Sommer 2026 auf Disney+ starten





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