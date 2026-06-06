Kang-in Lee: Atlético Madrid macht erneut ernst - PSG offenbar gesprächsbereit

Der südkoreanische Offensivspieler Kang-in Lee steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Nachdem ein Transfer im Winter noch gescheitert war, sind nun beide Seiten offenbar gewillt, eine Einigung zu erzielen. Lee selbst strebt einen Tapetenwechsel an, um mehr Spielzeit zu erhalten. Zudem könnte er bei der WM seinen Marktwert steigern und bringt Atlético ein großes Marketingpotenzial ein.

Die spanische Tageszeitung Marca berichtet über die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit Kang-in Lee, dem südkorea nischen Offensivspieler von Paris Saint-Germain ( PSG ). Demnach zeigt sich Atlético Madrid stark an einer Verpflichtung des 22-Jährigen interessiert, nachdem ein Wechsel im vergangenen Wintertransferfenster noch gescheitert war.

Atlético hatte damals versucht, Lee von PSG loszueisen, konnte aber keine Einigung erzielen. Nun scheinen die Voraussetzungen günstiger: Der Spieler selbst soll den Transfer befürworten und PSG seine Wünsche bereits mitgeteilt haben. Ein Tausch des Vereins gilt für Lee als notwendig, um mehr Spielzeit und sportliche Entwicklung zu erhalten. PSG wiederum ist aktuell eher bereit, den Spieler ziehen zu lassen, als es noch im Januar der Fall war.

Trainer Luis Enrique bevorzugt es, keine unzufriedenen Spieler im Kader zu behalten. Seine Rotationspolitik in der laufenden Saison sah konsequent vor, zwischen einer reinen Ligue-1-Mannschaft und einer stärker besetzten Auswahl für die Champions League zu wechseln, um seine Topstars für den Kampf um die europäische Krone zu schonen. Lee kam所以 27-mal in der heimischen Liga zum Einsatz, durfte aber nur zehnmal in der Champions League ran - ein Umstand, der offenbar nicht seinen Erwartungen entspricht.

Ein wesentlicher Faktor, der den potenziellen Transfer beeinflussen könnte, ist die bevorstehende Weltmeisterschaft. Lee steht im Kader Südkoreas und wird dort voraussichtlich zu regelmäßigen Einsätzen kommen. Sollte er mit starken Leistungen bei der Endrunde auf sich aufmerksam machen, könnte sein Marktwert weiter ansteigen. Aktuell wird der Südkoreaner bereits auf 28 Millionen Euro geschätzt, was ihn zu einem wertvollen Asset macht.

Für Atlético wäre die Verpflichtung nicht nur sportlich interessant, sondern auch ein echtes Marketing-Match. Bereits zum Zeitpunkt seines Wechsels zu PSG hatte der französische Hauptstadtklub einen offiziellen Fanshop in Seoul eröffnet, was auf enormes öffentliches Interesse stieß. Mehrere Kilometer lange Schlangen bildeten sich, um PSG-Artikel zu erwerben. Kang-in Lee avancierte dabei zum absoluten Star: 70 Prozent aller Trikotverkäufe in Südkorea trugen seinen Namen auf dem Rücken.

Selbst der Superstar Kylian Mbappé konnte zeitweise nicht gegen diese Zahlen antreten. Mit einem Transfer nach Madrid würde Atlético also nicht nur einen talentierten Dribbler erhalten, sondern auch von Lee's immenser Popularität im asiatischen Raum profitieren. Die genauen finanziellen Details eines möglichen Deals sind bisher nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass Atlético Madrid die sportliche Notwendigkeit einer Verstärkung im Angriff sieht und Lee als idealen Kandidaten betrachtet.

Seine Fähigkeiten im Dribbling und seine Flexibilität in der Offensive passen gut zum Spielstil der Spanier. Gleichzeitig unterstreicht die Situation erneut die wachsende Bedeutung des asiatischen Marktes für europäische Top-Klubs. Spieler wie Lee werden zunehmend nicht mehr nur nach sportlichen, sondern auch nach kommerziellen Gesichtspunkten bewertet. Sein potenzieller Wechsel nach Madrid wäre somit ein Geschäft mit doppeltem Nutzen: sportliche Aufwertung und verstärkte globale Präsenz.

Ob PSG letztlich bereit ist, einen Spieler abzugeben, der trotz begrenzter Einsatzzeit in der Champions League eine enorme Merchandising-Kraft besitzt, bleibt abzuwarten. Die Verhandlungen werden mit Sicherheit komplex und von mehreren Interessenlagen geprägt sein





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kang-In Lee Atlético Madrid PSG Transfer WM 2026 Marketing Südkorea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Album von Lee Perry und Mouse On Mars: Lees letztes HosiannaNoch vor seinem Tod nahm die Dubikone Lee Perry mit dem Duo Mouse On Mars das Album „Spatial, no Problem.“ auf: Krautelektro trifft auf karibischen Spuk.

Read more »

Fotoband über Lee Perrys Studio: Mit Kleopatra in der schwarzen ArcheReggaeproduzent Lee Perry machte sein Black-Ark-Studio zum Instrument. Ein opulent gestalteter Fotoband unternimmt eine Inventur dieses Klanguniversums.

Read more »

Erneuter Transfer-Zweikampf zwischen Atlético Madrid und FC Barcelona um Bernardo Silva und Marc CucurellaNach dem gescheiterten Angebot für Julián Álvarez liefern sich Atlético Madrid und der FC Barcelona nun einen neuen Wettstreit um die hochkarätigen Spieler Bernardo Silva und Marc Cucurella. Die Beziehung der Klubs ist stark belastet, und beide Seiten setzen auf unterschiedliche Strategien, um die begehrten Spieler zu gewinnen.

Read more »

Real Madrid: Riquelme will Klopp als Trainer, doch Berater macht klare AbfuhrPräsidentschaftskandidat Enrique Riquelme verspricht im Falle seines Sieges Jürgen Klopp als neuen Trainer von Real Madrid. Kurz darauf erteilt Klopps Berater jedoch eine klare Absage. Was bedeutet das für die Wahl am Sonntag?

Read more »