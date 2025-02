Kann der 'Hub75' das Herz der Berlinale zurückgewinnen?

Der Potsdamer Platz, normalerweise das Herz der Berlinale, wirkt kalt und ungemütlich. Der neue 'Hub75' soll das ändern. Ist er der richtige Ort für Begegnungen und Austausch?

Der Potsdamer Platz sollte eigentlich das Herz der Berlinale sein, ein Treffpunkt für Branche und Fans. Doch er ist kalt und ungemütlich. Eine offene Festival-Lounge, der ' Hub75 ' soll das ändern – gelingt es? Jhat in etwa den Charme einer zugigen Business-Lunch. Es gibt zwar den roten Teppich vor dem Berlinale -Palast mit Fans und Glamour, aber sonst ist der Ort eine verpasste Chance.

'Die Pandemie-Jahre und dann auch die langen Jahre der Baustelle, wo das Ganze hier in eine Fußgängerzone umgewandelt wurde, haben dem Festival ein bisschen zugesetzt', sagt Florian Weghorn, Chief of Staff der Berlinale. Weghorn arbeitet an der strategischen Entwicklung des Festivals. Begegnungen und Austausch soll in diesem Jahr der 'Hub75', ein temporäres Festivalzentrum, ermöglichen. 'Der 'Hub' ist ein Baustein auf dem langen Weg, diesen Platz jetzt wirklich wieder ganz zum Herzstück des Festivals zu machen', sagt Weghorn. 'Hub75', das ist ein einstöckiger Bau direkt am Marlene-Dietrich-Platz und ungefähr so groß wie eine halbe Turnhalle mit Blick auf den roten Teppich. Von 10 bis 12 Uhr ist er täglich vormittags für Publikum geöffnet. Der Eintritt ist frei. Dort finden täglich Gesprächsrunden mit Filmschaffenden statt, aber zum Beispiel auch mit Jurymitgliedern. Drinnen ist es angenehm. Die Menschen sitzen auf kuscheligen Sofas und mittelbequemen Barhockern. Hinten gibt es eine Bar, vorne ist eine kleine Bühne. Ausgelegt ist der Raum auf 120 Menschen. Ein Talk mit Rosa von Praunheim macht den Anfang. Es duftet nach Croissants, alles sehr nahbar und entspannt. Das Publikum scheint sich wohlzufühlen: 'Recht cosy, sehr familiäre Atmosphäre hier. Ich hoffe einfach mal auf nette Gespräche, die sich vielleicht in dieser Atmosphäre auch ein bisschen anders entwickeln, als wenn man jetzt hier und so einem riesigen Podium sitzt', sagt ein Mann. Zwei Frauen finden, der 'Hub' habe eine 'schöne Atmosphäre', einen 'Supersound'. Doch schon bei der zweiten Veranstaltung gibt es einen Einlassstopp, wenn auch nicht für lange. Der Raum ist bei den Zehntausenden Besuchern des Festivals eben doch etwas klein. Und noch etwas ist diskussionswürdig: Der öffentliche Teil findet nur vormittags statt, wenn während der Woche viele Menschen arbeiten. Nachmittags und abends ist der 'Hub75' nur für akkreditierte Berlinale-Besucher geöffnet. Einfach mal spontan vorbeischauen, ein bisschen Festivalstimmung aufsaugen, ist schwierig. Florian Weghorn kann die Kritik aus Besuchersicht verstehen. Aber man müsse einfach ganz viele verschiedene Gästegruppen bedienen. Auch diese 'haben nicht unbedingt Orte, an denen sie sich mal untereinander treffen können. An denen mal Jurys informell Filmteams aus anderen Sektionen treffen oder eben Filmteams untereinander zusammenkommen.' Auch für die professionelle Filmszene wolle man also etwas anbieten. 'Die sind ja auch Teil dieser großen Filmgemeinschaft.' Kurz vor zwölf leert es sich. Tatsächlich ist das 'Hub' ein schöner, neuer Ort mit einem eigenen Flair. Talks hören, plaudern, Berlinale mal anders genießen - ein Jubiläumsgeschenk fürs Publikum hatte Tricia Tuttle angekündigt, und das stimmt. Allerdings bleibt die Party zwangsläufig nur einem kleinen Teil der Gäste vorbehalten. Und wie schaut es in Zukunft aus mit diesem neuen Herzen der Berlinale. Geht es weiter? Man denke darüber nach, den 'Hub' fortzuführen, möglicherweise auch in einer anderen Form, sagt Florian Weghorn. 'Die Idee, Menschen zusammenzubringen, kann man auch hervorragend in dieser wunderbaren Kinokultur der Stadt weiterentwickeln, und nicht zwangsläufig nur am Potsdamer Platz'. Die Berlinale sei in ganz Berlin zu Hause, es gäbe ja auch noch Orte wie den Zoo Palast und das Delphi und die Umgebung dort. 'Auch dort sind noch viele Herzen, in denen die Berlinale schlagen kann und auch muss.





rbb24 / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Berlinale Potsdamer Platz Hub75 Festivalsonne Veranstaltungen Filmkultur

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Berlinale 2025: Der HUB75 - Ein Ort für Gespräche und EventsIm Rahmen des 75. Jubiläums der Berlinale findet der HUB75 statt, ein Ort für Gespräche und Events rund um den Film. Der HUB75 bietet eine einzigartige Gelegenheit für das Publikum, mit Regisseuren, Schauspielern und Produzenten in Kontakt zu treten. An acht Tagen werden sich Künstler und Experten zu verschiedenen Themen austauschen, darunter auch Filmgenres und die neue Sektion „Perspectives“ mit Debütfilmen.

Weiterlesen »

Skandal-Meisterwerk wurde bei der Berlinale beschlagnahmt – in seinem Heimatland musste der Regisseur sogar vor GerichtEs gibt Filme, die sind so schockierend, dass sie selbst 50 Jahre nach der Veröffentlichung noch skandalös wirken. Das gilt auch für dieses legendäre Erotik-Drama aus Japan.

Weiterlesen »

Welche Filme aus Bayern auf der Berlinale laufen: der ÜberblickBei den 75. Filmfestspielen in Berlin laufen auch Produktionen aus Bayern, darunter Werke erfahrener Regie-Größen.

Weiterlesen »

Der Herz-Trend: Alaïa H&M It-Bag ist der Hit des Jahres 2025Die Herz-Tasche ist der absolute Modetrend des Jahres 2025. Ob von High-End-Marken wie Alaïa oder günstigeren Alternativen wie der Variante von H&M für nur 15,99 Euro - die rundlichen Accessoires sind ein Hingucker und Statement-Piece in jedem Outfit.

Weiterlesen »

Tatort: Herz der Dunkelheit - Let There Be Carnage - Der Prinz aus Zamunda 2In Tatort: Herz der Dunkelheit wird der Tod eines Dresdener Schülers aufgeklärt. Venom hat es mit einem Serienmörder zu tun. Eddie Murphy kehrt als chaotischer Prinz Akeem in Der Prinz aus Zamunda 2 zurück.

Weiterlesen »

„Hot Milk“ auf der Berlinale: Gefühle flirren in der WüstenhitzeRebecca Lenkiewicz eröffnet mit „Hot Milk“ den Wettbewerb vielversprechend. Emma Mackey und Vickie Krieps spielen zwei junge Frauen, die alte Verhaltensmuster zu überwinden versuchen.

Weiterlesen »