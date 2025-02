Kann die DAX-Rallye anhalten? Rheinmetall im Fokus

Der DAX erreichte am Donnerstag seinen höchsten Wert, doch Experten warnen vor einer möglichen Pause. Die Aktien von Rheinmetall stehen im Mittelpunkt des Handels, da die Unsicherheit über die Ukraine-Situation weiterhin besteht. United Internet-Aktien nehmen einen starken Rückgang vor.

Die Deutsche Börse hat sich in den vergangenen Tagen auf eine beeindruckende Rallye eingestellt, mit dem DAX , der den Rekordwert von 22.624 Punkten erreichte. Dieser Anstieg wurde durch die Hoffnung auf Friedensverhandlungen in der Ukraine nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin angetrieben. Experten wie Thomas Altmann von QC Partners warnen jedoch vor einem möglichen Rückgang des DAX heute.

Der Markt ist stark übergekauft und könnte eine Pause einlegen. Am Morgen des Handels startete der DAX mit einem Rückgang von 0,29 Prozent auf 22.545,53 Punkte. Die europäische Börse hat sich ebenfalls beschleunigt, ebenso wie die Aktien von Rheinmetall, die im Mittelpunkt des Handels stehen. Die HSBC hat ihr Kursziel für die Aktie auf 1.000 Euro angehoben. Der Telefonat zwischen Trump und Putin hat zu gemischten Signalen in Bezug auf die Ukraine geführt. Während US-Vizepräsident J.D. Vance ein Friedensabkommen bekundet, das der Ukraine langfristige Unabhängigkeit garantiert, deutet er gleichzeitig auf ein Abkommen hin, das „viele Leute schockieren“ wird. Diese Unsicherheit spiegelt sich in der starken Volatilität der Rheinmetall-Aktien wider, die am Vortag um 5,5 Prozent abwärts gingen, aber letztendlich mit einem Gewinn von vier Prozent abschlossen. Die Aktien von United Internet starteten am Freitag sechs Prozent unter dem Wert des Vortages. 1&1 ging sieben Prozent nach unten, nachdem der Konzern 2024 aufgrund von Problemen bei seiner Tochtergesellschaft 1&1 den Gewinn nicht so deutlich gesteigert hatte





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DAX Rheinmetall Ukraine Friedensverhandlungen Aktien

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aktien von Rheinmetall und Siemens Energy an DAX-Spitze – doch Porsche erwischt es übelDAX stabil; Rheinmetall und Siemens Energy führen, Porsche fällt nach Ausblick.

Weiterlesen »

Rheinmetall-Aktie dennoch stärker: Explosion in Rheinmetall-Werk aber kein Produktionsausfall: Alle DetailsBei einer Explosion in einer Munitionsfabrik einer Rheinmetall-Tochter im Südosten Spaniens sind sechs Menschen verletzt worden.

Weiterlesen »

Welche Aktien jetzt kaufen und verkaufen? Unsere Aktienauswahl für den Februar (inklusive Short-Aktien)Anzeige / WerbungWelche Aktien jetzt kaufen und verkaufen?Unsere Aktienauswahl für den Februar: Nasdaq Momentum-Aktien Die besten KI-Aktien EU Momentum-Aktien Short Selling Aktien (NEU!) Dividenden-Champions

Weiterlesen »

AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte weiter gefragt - Rheinmetall mit nächstem RekordFRANKFURT (dpa-AFX) - Das Interesse der Anleger an Rüstungswerten bleibt 2025 ungebrochen. Vor allem betrifft dies die Rheinmetall -Aktien, die weiter von Rekord zu Rekord eilen. Am Freitag zogen sie

Weiterlesen »

Dax vom Fed-Termin unbeeindruckt: Rheinmetall setzt Rekordjagd fortDer Dax 'schielt' im frühen Mittwochshandel (29. Januar) einmal mehr in Richtung Rekordhochs. Der Index scheint von der heutigen Leitzinsentscheidung der Fed völlig unbeeindruckt zu sein und hat sich im

Weiterlesen »

DAX mit nächstem Rekord: MTU, Puma, Rheinmetall, Salzgitter, Siemens Energy, Symrise und Thyssenkrupp ...Der DAX setzt seine Rekordjagd auch am Freitag fort. Angetrieben von weiteren Impulsen aus den USA ist der deutsche Leitindex im frühen Handel erneut auf ein Allzeithoch geklettert. Die Euphorie nach der

Weiterlesen »