Kann eine strategische Bitcoin-Reserve die USA retten?

Der US-Krypto-Markt ist derzeit ruhig, aber dies könnte sich bald ändern. Die Idee einer strategischen Bitcoin-Reserve könnte die finanzielle Lage der USA beheben. Solaxy - ein neues Projekt auf der Solana-Blockchain - könnte ebenfalls zu den Gewinnern gehören.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie [email protected] oder hier. Die Kurse der meisten Krypto währungen, inklusive des Bitcoin s, bewegen sich in den letzten Tagen außergewöhnlich ruhig. Die Volatilität ist ebenso wie das Handelsvolumen extrem niedrig.

Alle Anleger scheinen derzeit darauf zu warten, dass irgendetwas Spannendes passiert. Etwas mit dem Potenzial, den Kryptomarkt nach oben zu treiben. Doch ebenso wie bei den Kursen scheint auch bei den Fundamentaldaten derzeit absoluter Stillstand zu herrschen. Doch das könnte sich schon bald ändern. (Der Kurs des Bitcoins bewegt sich seit Tagen seitwärts und scheint offenbar weder Aufwärts- noch Abwärtssignale zu liefern – Quelle: Tradingview.com) Wird die strategische Bitcoin-Reserve die finanzielle Situation in den USA retten können? Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich aus finanzieller Sicht in einer prekären Situation. Wie in vielen anderen Staaten scheinen die Schulden der US-Regierung aus dem Ruder zu laufen. In den vergangenen Jahren kam es mehrfach zu Shutdowns, bei dem alle Behörden ihre Arbeit kurzzeitig einstellten. Und seitdem ist die Situation nur unwesentlich besser geworden. Mittlerweile liegen die Schulden der US-Regierung bei unglaublichen 36 Billionen US-Dollar! (Die Schulden der US-Regierung explodieren derzeit und betragen bereits mehr als 36 Billionen US-Dollar – Quelle: usdebtblock.org) Cynthia Lummis, die Senatorin von Wyoming, setzt sich bereits seit Monaten für eine strategische Bitcoin-Reserve in den Vereinigten Staaten von Amerika ein. Lange bevor Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt und damit eine tatsächliche Einführung einer solchen Reserve wahrscheinlich wurde. Und das hat einen triftigen Grund, denn Lummis ist offenbar der festen Überzeugung, dass der Bitcoin die letzte Rettung für die verzweifelte finanzielle Lage der Vereinigten Staaten von Amerika sein könnte. https://twitter.com/TheBitcoinConf/status/1889000193682739580 Senatorin Lummis ist nicht die einzige, die der Überzeugung ist, dass eine strategische Bitcoin-Reserve die prekäre finanzielle Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika zu einem glücklichen Ende führen könnte. Auch Michael Saylor, der CEO von Strategy, (ehemals MicroStrategy) teilt diese Ansicht. Damit ist die Einführung der strategischen Bitcoin-Reserve in den Vereinigten Staaten von Amerika durchaus wahrscheinlich. Davon könnte nicht nur der Kurs des Bitcoins stark profitieren, sondern auch die Kurse zahlreicher anderer Coins wie etwa Solaxy ($SOLX). Jetzt mehr über Solaxy erfahren. Ist Solaxy die neue Krypto-Revolution? Solaxy ist ein neues Projekt, das die Solana-Blockchain revolutionieren könnte. Denn Solaxy liefert die erste Layer-2-Lösung für Solana. Damit könnte die Solana-Blockchain künftig entlastet und somit stabiler werden. Das hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach dem dazugehörigen $SOLX-Coin explosiv ansteigt. Obwohl $SOLX derzeit noch im VOrverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, haben Anleger bereits fast 20 Millionen Dollar investiert. Anleger, die schnell zuschlagen und die Coins im ICO kaufen, könnten dabei von hohem Gewinnpotenzial profitieren. (Innerhalb weniger Wochen ist die Vorverkaufssumme von $SOLX auf über 19,74 Mio. US-Dollar explodiert – Quelle: solaxy.io) Solaxy ist auch für Anleger, die gerne ein hohes passives Einkommen erzielen möchten, ein hervorragender Coin. Der Staking-Pool von $SOLX zahlt derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 207 Prozent pro Jahr aus. Überzeugend ist allerdings auch die $SOLX-Community. Diese ist inzwischen auf über 73.000 Anleger angewachsen, die dem Projekt auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen. Mit diesen Voraussetzungen könnte der Kursanstieg von Solaxy nach dem ICO enorm sein. Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt, während Analysten schätzen, dass der Kurs nach dem Launch um mehr als das 20-fache steigen könnt





Bitcoin USA Kryptowährungen Finanzkrise Solana Blockchain

