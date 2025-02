Kann Eintracht Frankfurt die Fußball-Bundesliga der Frauen revolutionieren?

Nach Jahren der Dominanz von Wolfsburg und Bayern München, könnte die Eintracht Frankfurt der Bundesliga eine neue Ära einleiten. Aktuelle Entwicklungen und die enge Tabellenkonstellation machen den Titelkampf spannender denn je.

Jahrzehnte lang dominierten der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München die Fußball- Bundesliga der Frauen. Letztmals stellten sie 2012 nicht den Deutschen Meister. Dieses Muster könnte sich in dieser Saison ändern. Derzeit führt die Eintracht Frankfurt die Tabelle an, und die ersten vier Teams liegen innerhalb von nur fünf Punkten. Am Sonntag trifft Frankfurt im Topspiel auf Wolfsburg und kann die neuen Machtverhältnisse mit einem Sieg weiter zementieren.

Läuft Eintracht Frankfurt den beiden Dauersiegerinnen den Rang ab? Unsere Expertinnen schätzen ein. \Als ehemalige Nationalspielerin und mittlerweile TV-Expertin bei Sky sieht sie eine zunehmende Konkurrenz in der Bundesliga. Die Dominanz des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München schwimmt dahin. Das liegt maßgeblich an der wachsenden Konkurrenz in der Breite der Bundesliga. Die Bedingungen für die Frauen haben sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren stark verbessert, sowohl hinsichtlich des Fußballplatz-Trainings als auch der athletischen Vorbereitung. Ein wichtiger Grund dafür ist die verbesserte Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen, die an den verschiedenen Arbeitsplätzen eng verzahnt ist. \Ähnlich ist es bei Eintracht Frankfurt: die Fusionierung der Bereiche hat zu einer extrem positiven Entwicklung geführt. Die Effektivität des Trainings ist durch die Zusammenarbeit gestiegen, sowohl Taktik als auch Analysen wurden verbessert. Sogar der 1. FC Köln, derzeit auf Platz zehn in der Tabelle, hat wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht. Das Trainingszentrum für die Frauen wurde ausgebaut. Meist braucht es ein bis zwei Jahre, bis solche Maßnahmen Früchte tragen, und genau an diesem Punkt befinden wir uns jetzt in der Bundesliga. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Wolfsburg und Bayern einen Erfahrungsvorsprung haben und sich ihr Prestige über viele Jahre erspielt haben. \Dass sich die Bundesliga wandelt, ist auch im Tagesspiegel ein Thema. Eine Redakteurin freut sich über mehr Abwechslung im Titelkampf, sieht aber noch keine nachhaltige Wachablösung. Ein Blick auf die Meisterteams der vergangenen zehn Jahre zeigt deutlich, dass der Titelkampf in der Frauenfußball-Bundesliga quasi keine Überraschungen bereithielt. Die Dominanz der Klubs aus Wolfsburg und München war einfach zu groß. Umso erfreuter dürften viele Fans deshalb aktuell auf die Tabelle schauen, wo sich zwischen der punktgleichen Eintracht aus Frankfurt und dem FC Bayern München ein packendes Meisterschaftsduell anbahnt. Mit Frankfurt steht dabei zurzeit ein Team an der Spitze, das sich die letzten Jahre über kontinuierlich weiterentwickelt hat und diese Saison nun den ganz großen Coup landen kann. In der lange von so großen sportlichen Differenzen geprägten Liga ist das eine positive wie auch wichtige Entwicklung. Doch selbst, wenn der Klub am Ende der Spielzeit einen Titel feiert, würde das noch kein Ende der bisherigen Kräfteverhältnisse bedeuten. Dafür fehlt es unter anderem noch an den internationalen Ausrufezeichen. Denn so überzeugend sich die Eintracht in der Bundesliga präsentiert, in der Qualifikationsrunde für die Champions-League kam schon früh das Aus. Fraglich bleibt auch, ob das Team zur nächsten Saison zusammenbleibt und der Trumpf des Eingespieltseins dann noch stechen kann. \Die Redakteurin sieht schwere Zeiten auf den VfL Wolfsburg zukommen und in Eintracht Frankfurt künftig den härtesten Bayern-Rivalen. Würde man sich einzig das Ergebnis des Viertelfinalspiels im DFB-Pokal von Mittwochabend zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt anschauen, könnte man die Frage nach einem möglichen Ende der Ära von Wolfsburg und Bayern leicht mit „nein“ beantworten. Die Münchnerinnen schalteten Frankfurt mit 4:1 aus dem Wettbewerb. Bei genauerer Betrachtung der aktuellen Lage im deutschen Frauenfußball ist dieses Spiel allerdings nicht ganz so aussagekräftig. Die Bundesliga ist ein ganz anderer Wettbewerb. Anders als im Pokal gewinnt die Meisterschaft das Team mit der größten Konstanz. Waren früher Wolfsburg und Bayern noch in der Lage, jeden anderen Gegner ohne Probleme zu besiegen, ist die obere Tabellenregion mittlerweile deutlich mehr zusammengerückt, sodass die Spitzenteams auch mal Punkte liegen lassen





