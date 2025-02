Kann Mario Paint auf der Switch 2 zurückkehren?

Gerüchte um die neue Nintendo Konsole werden immer lauter. Neben einer Vielzahl an neuen Spielen deuten Hinweise darauf hin, dass Nintendo die legendäre SNES-Maus-Funktion wiederbeleben könnte. Versteht die Switch 2 Kult-Klassiker wie Mario Paint?

Nintendo -Fans dürfen sich auf eine aufregende Zukunft freuen! Die Switch 2 rückt mit großen Schritten näher und verspricht eine Fülle neuer Spiele. Bereits jetzt gibt es eine beeindruckende Liste an angekündigten und erwarteten Spielen für die neue Konsole.

Doch das ist noch nicht alles! Ein beunruhigender Gerücht wirbelt durch die Gaming-Community: Könnte ein Kult-Klassiker aus den 90er Jahren auf der Switch 2 zurückkehren?Nintendo blickt auf eine ereignisreiche Geschichte mit unzähligen Konsolen und Spielen, die sich zu wahren Gaming-Klassikern entwickelt haben. Von Super Mario über Pokémon bis hin zu The Legend of Zelda – Nintendos Charaktere und Spielreihen erfreuen sich seit Jahrzehnten weltweiter Beliebtheit. Der überwältigende Erfolg der Switch mit über 150 Millionen verkauften Einheiten ist ein eindeutiger Beweis für die anhaltende Faszination für die Marke Nintendo. Ob die Switch 2 diesen Siegeszug fortsetzen kann, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Nintendo wird die neue Konsole wieder mit einer umfangreichen Auswahl an Spielen ausstatten. Die Gerüchte drehen sich um den legendären Super Nintendo Entertainment System (SNES), der mit fast 50 Millionen verkauften Units zwar deutlich hinter der Switch zurückbleibt, aber dennoch Kult-Status genießt. Das SNES feiert in diesem Jahr seinen 35. Geburtstag und ist für einige der bekanntesten Spiele der Videospielgeschichte verantwortlich, darunter Super Mario World, Donkey Kong Country, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past. Doch neben diesen bekannten Titeln gab es noch ein ganz besonderes Experiment: Mario Paint. Veröffentlicht im Jahr 1992, war Mario Paint kein klassisches Videospiel, sondern ein Malprogramm für das SNES. Mit der legendären SNES-Maus, die wie eine Retro-Computermaus aussah, konnten Spieler Bilder malen, Musik komponieren und kreative Experimente wagen. Die neuesten Hinweise deuten darauf hin, dass Nintendo die SNES-Maus-Funktion in einem neuen Kontext wiederbeleben könnte – auf der Switch 2. Das erste Vorstellungsvideo der Switch 2 deutete bereits auf eine neuartige Mausfunktion der Joy-Cons hin. Gerüchte und Leaks hatten diese Funktion schon seit längerem ins Spiel gebracht, und kürzlich aufgetauchte Nintendo-Patente unterstreichen diese Gerüchte. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Switch 2 tatsächlich über diese Funktion verfügen wird. Dies hat Nintendo-Fans zu Spekulationen über die Wiederbelebung von Mario Paint auf der Switch 2 geführt. Im Internet kursieren bereits gezeichnete Bilder, die zeigen, wie ein 'Super Mario Paint' für die Switch aussehen könnte. Ob Nintendo diese Idee wirklich umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Offizielle Bestätigungen fehlen noch. Vielleicht erfahren wir bereits in wenigen Wochen mehr, wenn Nintendo am 02. April die Switch 2 in aller Ausführlichkeit vorstellt.





