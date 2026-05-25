Kann mein Kind ADHS haben? Eltern verunsichern sich schnell

Die Debatte um die Diagnose ADHS hat in den letzten Jahren zugenommen. Eltern werden schnell verunsichert, wenn sie ihre Kinder auffinden, die Verhaltensweisen, die mit Fachwörtern wie. „Die Debatte gab es so bereits in den 2000er-Jahren, als die Zahl der verschriebenen ADHS-Medikamente plötzlich stark nach oben ging.“ Clips mit Titeln wie „Du weißt, dass dein Kind ADHS hat, wenn …“ könnten Eltern schnell verunsichern. „Plötzlich wirkt jede noch so alltägliche Macke gleich wie ein Zeichen für ADHS. Aber eine professionelle Diagnostik geht da deutlich behutsamer vor.“

Artikel weiterlesen Kurzes gedankenloses Scrollen in den sozialen Medien kann reichen, und schon steht eine dramatische Frage im Raum, die vorher nicht da war: Könnte mein Kind ADHS haben?

Ist es nur wild, verträumt, empfindlich, schnell wütend – oder steckt eine Erkrankung dahinter? Auf Social Media begegnen verängstigte Eltern ständig solchen Deutungen. In Reels, TikToks, Online-Selbsttests und Foren werden kindliche Verhaltensweisen schnell mit Fachwörtern wie.

„Die Debatte gab es so bereits in den 2000er-Jahren, als die Zahl der verschriebenen ADHS-Medikamente plötzlich stark nach oben ging. “ Clips mit Titeln wie „Du weißt, dass dein Kind ADHS hat, wenn …“ könnten Eltern schnell verunsichern. „Plötzlich wirkt jede noch so alltägliche Macke gleich wie ein Zeichen für ADHS. Aber eine professionelle Diagnostik geht da deutlich behutsamer vor.





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