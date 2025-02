Kannadiyalı Turistin, Turks ve Caicos Adalarında Bir Hayı Gerçekleşti

Bir kanadalı turist, Turks ve Caicos Adaları'nda bir haiden saldırı sonucu ciddi şekilde yaralandı. Hayvan avcıları tarafından yakalanmayan, saldırgan hainin türünün bilinmediği belirtildi.

Wie die Daily Mail unter anderem berichtet, ereignete sich das tragische Ereignis auf den Turks- und Caicosinseln. Das britische Überseegebiet liegt etwa 200 Kilometer nördlich der Dominikanischen Republik. Die kanadische Touristin watete am 7. Februar gegen 10:30 Uhr Ortszeit durch seichtes Wasser am Strand, wo, so die Angaben von Zeugen, ein etwa 1,80 Meter langer Hai schwamm. Die 55-Jährige wollte laut Auskunft der lokalen Polizei „mit dem Tier in Kontakt treten“.

Sie ging mit beiden Händen unter Wasser, um ein Foto des Hais zu machen. In diesem Moment biss der Hai zu!Anwohner eilten zum Hilfe. Bilder zeigen, wie mehrere Menschen sich über die verletzte Frau beugen und versuchen, die Blutungen zu stoppen. Die Touristin wird auf einer Liege vom Strand transportiert. Medienberichten zufolge wurden ihre Hände am Handgelenk beziehungsweise in der Mitte des Unterarms abgebissen. Die Haiart ist noch unklar, möglicherweise handelt es sich um einen Bullenhai. Der Hai, der den Angriff ausgeführt hat, wurde bislang nicht gefasst. Der Ehemann der Touristin soll laut Augenzeugen mehrfach zwischen die Frau und dem Hai eingesprungen sein und nach dem Tier geschlagen haben, während es die Frau umkreiste. Der Ehemann beschützte sein Opfer so vor weiteren Angriffen des Hais. Erst im Mai 2023 war eine damals 22 Jahre alte Amerikanerin unweit der Unglücksstelle von einem Hai angegriffen worden. Die junge Frau schnorchelte im Wasser, wo das Tier ihr ihren Fuß abbiss.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TÜRKLER VE CAICOS ADALARI HAYI SALDIRISI KADIN YARALAMA TURİZM

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aschaffenburg'da Bıçak Saldırısı: Şüpheli Ruhsal Sağlık Kurumuna GönderildiAschaffenburg, Almanya'da bir parkta meydana gelen bıçak saldırısında iki kişi hayatını kaybetti ve üç kişi ağır şekilde yaralandı. Saldırgan, 28 yaşında bir Afganistanlı ve polisin açıklamasına göre, şüpheli şiddetli bir saldırıda, bir iki yaşındaki bir çocuk ve bir 41 yaşındaki bir Alman vatandaşı öldürerek, üç kişiyi daha bıçakladı. Şüpheli, bir ruhsal sağlık kurumuna götürülmek üzere bir yargı emniyet tedbirine tabi tutuldu.

Weiterlesen »

Marvel'ın Bir Mutansı, Neden Oldukça Güçlü Bir Karakteri Tüm Mutlak Gücüne Rağmen Öldürüldü?Marvel'ın X-Men evreninde Darwin adlı bir mutant var. Bu mutant, her türlü duruma uyum sağlayabilen ve neredeyse imha edilmez bir güce sahip. Ancak, son filmde hikayenin bir parçası olarak, Darwin'in bu yeteneği göz ardı edildi ve oldukça basit bir şekilde öldürüldü. Bu durum, Darwin'in hikayesini ve yeteneklerini nasıl ele aldıklarına dair bir sorgulama yaratıyor.

Weiterlesen »

Gezegenler Gösterisi: Jupiter ve Diğer Gezegenler Çıplak Gözle GözlemlenebilirBir gezegenler gösterisi, hem Mars hem de Venüs gibi yakın gezegenlerin çıplak gözle görülebildiği nadir bir astronomik olaydır. Bu gösteri, çeşitli gezegenlerin Dünya'dan bakıldığında bir çizgi üzerinde sıralandığı ve bir süre boyunca gözlemlenebildiği bir fenomendir. Bu fenomen, yaklaşık dört hafta boyunca devam edecek ve özellikle astronomi meraklıları için heyecan verici bir olaydır.

Weiterlesen »

Mathys Tel'in Bayern'den Ayrılması Yakın mı?Mathys Tel'in kariyeri beklenmedik bir şekilde değişebilir. Bayern'in Nkunku transferi için Tel'in yer alabileceği iddiaları, Tel'in ayrılışının olası olduğunu gösteriyor. Tel, Chelsea'ye gitmek yerine daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe gitmeyi tercih ediyor. Premier Lig, Bundesliga ve Fransa takımları Tel'e teklifte bulunuyor. Bayern'in Tel'i bir rakibi olan bir kulübe gönderme ihtimali, taraftarlar arasında büyük bir tartışma konusu olmaya başladı.

Weiterlesen »

Detmold'deki Ölümcül Saldırıda İki Şüpheli Tutuklamakararı Dışına ÇıkarıldıDetmold'deki Bach Straße'daki ölümcül silahlı saldırı soruşturmaları devam ediyor. 43 yaşında öldürülen kişinin 19 yaşındaki oğlu ve 24 yaşındaki arkadaşı, Staatsanwalt Alexander Görlitz tarafından yapılan açıklamaya göre tutuklama kararı dışına çıkarıldı. İki genç, Görlitz'e göre saldırıda yer aldıklarını itiraf ettikleri için tutuklama kararı dışına çıkarıldılar. Üçlü, 1 Ocak hafta sonu, daha uzun süredir devam eden bir tartışmanın ardından Bach Straße'deki bir park alanında bulunan iki 19 yaşındaki kişiyi karşıladı ve saldırıda bulundu. Adamlar, genç adamı gövdesine bıçakladılar. Adli Tıp Uzmanı araştırmacısı, üçlünün kurbanından uzaklaştıktan sonra, yaralının 43 yaşında aile babasına birkaç kez ateş açtığı ve en az bir kurşunun kafasına isabet ettiğini, bir gün sonra özel bir klinikte öldüğünü söyledi. Birinci şahıs anlatımında, saldırgan 19 yaşındaki kişi 19 yaşındaki arkadaşıyla birlikte tutuklama kararı altında. İkincisi, saldırıdan sonra iki gün sonra büyük bir kamuoyu araştırması sonrasında polise teslim oldu. Tarafından kullanılan silah hala kayıptır, diyor Görlitz.

Weiterlesen »

WoW Hardcore: Streamer Grupu Terk Ettikten Sonra Nefessiz Bir KrizBir WoW Hardcore sunucusunda, bir streamer grubunu terk ederek büyük bir kriz yarattı. Streamer, yaptığı hata nedeniyle güldesinden atıldı ve yoğun bir nefret kampanyasıyla karşılaştı. Streamer, OnlyFangs adlı hardcore güldesinin oyun içi olayları eğlence için abartılı drama yaratarak izleyici kitlesini büyütmeye odaklandığını eleştirdi.

Weiterlesen »